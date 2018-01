'Nebezpečné to není.' Eva Samková trénuje start olympijské trati ze sedmimetrového lešení

Snowboardcrossařku Evu Samkovou i její soupeřky čeká na olympijských hrách v Jižní Koreji skok do sedmimetrové díry. Stavitelé trati totiž vymysleli speciální prvek, při kterém se po opuštění startovní brány sportovci proletí vzduchem. I proto na sjezdovce v Dolní Moravě vyrostlo speciální lešení Dolní Morava / Šumpersko 16:30 30. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Snowboardcrossařka Eva Samková | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

Olympijská vítězka ze Soči piluje techniku pod dohledem trenéra Marka Jelínka, na kopii startovní rampy, která vyroste v jihokorejském Pchjongčchangu. Něco podobného se už objevilo na Světových pohárech ve Feldbergu a Montafonu, ale nikdy sportovci neskákali z takové výšky.

Povzbuzení před olympiádou. Eva Samková a Vendula Hopjáková slaví nejlepší výsledek v týmové soutěži Číst článek

„Oni to chtějí udělat zajímavé. Když to bude dobře postavený, tak si myslím, že to nebezpečný není. Opravdu jenom se na to musí člověk soustředit a nesmí to přehnat. Pokud ten dopad bude tak dobře udělaný, jako ho máme my tady, což si myslím, že bude, tak je to vlastně docela bezpečný,“ potěšily Evu Samkovou její první tréninkové pokusy.

Ani se nemusela dlouho odhodlávat k tomu, aby skočila ze sedmimetrové rampy. Větší strach měla Vendula Hopjáková, která se chystá v 21 letech na svoji první olympiádu.

„Já mám radši technický starty než tady tu díru. Musím ale říct, že mě to překvapilo, že to není asi zas tak hrozný, jak jsem se toho bála. Při prvním pokusu jsem se musela fakt hodně přemlouvat, abych do toho šla,“ nezastírala strach Hopjáková.

'Taťka by byl rád, že jsem jela.' Samková vyhrála závod Světového poháru dva dny po smrti otce Číst článek

„Je to podle mě hlavně blbost, když Světové poháry míváme menší a jsou tam jiné věci. Pak na olympiádu postaví něco, co netrénujeme, co pro nás není standartní. To není moc dobrý,“ dodává.

ještě kritičtější ke stavitelům olympijské trati je trenér Marek Jelínek. Přestože bude nezvykle široká, může ve vyřazovacích jízdách chyba jedné snowbordcrossařky poslat hned po startu k zemi i ty, které udělaly všechno správně.

„Myslím, že je to obecně nebezpečné, i když tam bude jenom jedna holka. Pro plynulý průběh závodu to nebezpečný určitě bude. Protože skikrosař může dopadnout na jednu lyži, položí na zem druhou a jede furt rovně. Pokud snowboardcrossař dopadne z téhle výšky lehce vychýleným těžištěm na hranu, tak mu prkno okamžitě zahne a vedle sebe má další závodnice a ty okamžitě bude kácet jako domino,“ obává se Marek Jelínek.