Povzbuzení před olympiádou. Eva Samková a Vendula Hopjáková slaví nejlepší výsledek v týmové soutěži

Historicky nejlepší výsledek se povedl dvojici českých snowboardkrosařek v týmové soutěži Světového poháru. V Turecku skončily Eva Samková s Vendulou Hopjákovou na druhém místě těsně za vítěznými Francouzkami. Závod družstev sice zatím není součástí olympijských her, ale pro obě je výsledek z Erzurumu povzbuzením před únorovým vrcholem v Jižní Koreji. Erzurum/Turecko 22:26 21. ledna 2018

„Neskutečný a asi tomu zatím moc nevěřím,“ radovala se 21letá Vendula Hopjáková.

Ta měla v prosinci stejné problémy jako Eva Samková, tedy vykloubené rameno. Po pauze se jí individuální závod v Erzurumu nepovedl a tak jsou pro ni stupně vítězů velkou vzpruhou směrem k její první olympiádě.

„Včera mi to moc nešlo, dělala jsem velký chyby. Dneska jsem tam taky chyby dělala, ale myslím, že přes noc se mi to rozleželo v hlavě a už to bylo lepší,“ řekla pro Radiožurnál Hopjáková.

„Já jsem vždycky jezdila druhá vždycky a čekala jsem, že budu startovat později, že budu mít větší mezeru, ale vůbec. Já jsem většinou startovala na druhém, třetím místě a víceméně ty holky jsem většinou předjela rovnou na startu, takže super, že se jí to dneska takhle dařilo a opravdu se zasnažila,“ chválila Eva Samková svou o tři roky mladší parťačku

Vendula Hopjáková vyrážela na trať jako první a dařilo se jí velmi dobře držet závodnic, které jsou mnohem zkušenější a všiml si toho i trenér Marek Jelínek.

„Trošku překvapivě super výsledek. Historicky první medaile pro český snowboardcross v týmovém závodě a já musím hrozně pochválit Vendulku Hopjákovou. Dneska se kousla a pro tým předvedla něco, co jsme nikdo nečekali. Dokonce i předjížděla v tom závodě a Evka neměla tak složitou práci,“ těšilo Jelínka.

Samozřejmě ale následně pochválil i Evu Samkovou, která jezdila viditelně rychleji než zbytek startovního pole. Na olympijských Hrách v Jižní Koreji ještě týmový závod ve snowboardcrossu nebude, ale to se za další 4 roky může změnit.

„Myslím, že i pro diváky je to zajímavé. My jsme v tom teď navíc dobrý. Já bych byl samozřejmě pro, aby se objevilo na příštích olympijských hrách, což nám bylo slibováno. Když se to objeví, tak máme o jednu disciplínu navíc a šance na medaile v tom našem velmi těžkém sportu výrazně větší,“ povídá trenér Marek Jelínek po úspěšném víkendu v Turecku, který byl zároveň olympijským testem.