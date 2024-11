První smíšenou štafetu sezony ovládli biatlonisté Norska. Češi skončili po dvou trestných kolech osmí

První smíšenou štafetu biatlonového Světového poháru ovládla čtveřice Karoline Knottenová, Ingrid Landmark Tandrevoldová, Johannes Dale a Vebjoern Soerum z Norska. Česká sestava Jessica Jislová, Markéta Davidová, Jonáš Mareček a Michal Krčmář dojela po dvou trestných kolech osmá. Kontiolahti (Finsko) 18:46 30. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Norové Vebjörn Sörum, Johannes Dale-Skjevdal, Ingrid Landmark Tandrevoldová a Karoline Offigstad Knottenová slaví výhru ve smíšené štafetě | Foto: Kimmo Penttinen | Zdroj: Reuters

Jislová rozjela závod solidně a předala jako pátá s odstupem necelé půlminuty na čelo. „Jelo se mi dneska dobře, byla jsem tam schopná nechat všechno. Jsem s tím spokojená, s lyžemi i se sebou,“ pochvalovala si.

Davidová ale musela po střelbě vestoje na trestné kolo a propadla se na osmou příčku. Její manko narostlo na téměř dvě minuty. „Mezitím, co jsem tu ránu odkládala, se mi zasněžil dioptr, musela jsem profukovat. Pak jsem to nezvládla, stála jsem tam dlouho,“ líčila peripetie na střelbě.

Vzápětí nabral další ztrátu Mareček, protože nezvládl položku vleže a také běžel trestný okruh. Nakonec předal jako devátý se ztrátou přes tři a půl minuty. Finišman Krčmář jako jediný z českých reprezentantů střílel čistě, ale na posun na lepší než osmou příčku to nestačilo. Litoval, že v cílové rovince nemohl útočit na Fina Olliho Hiidensala. Když vyjel do vedlejší stopy, lyže mu v čerstvém sněhu hodně zpomalovaly. „To mi úplně nevyšlo. Ten souboj mě trochu mrzí, ale tak to je,“ poznamenal.

O vítězství se rozhodovalo v závěrečném okruhu. Po střelbě vedl Francouz Emilien Jacquelin o 8,6 sekundy před Švédem Martnem Ponsiluomou. O dalších šest sekund zpět byl Nor Vebjörn Sörum. A právě on v posledním kole zaútočil, v nájezdu na stadion se přiblížil Jacquelinovi na dohled a v posledních metrech ho přespurtoval. Z výhry se s ním radovali Karoline Offigstad Knottenová, Ingrid Landmark Tandrevoldová a Johannes Dale-Skjevdal.