V Kontiolahti odstartuje sezona biatlonistů. Úvod Světového poháru obstarají smíšené štafety

Ve Finsku v sobotu začne Světový pohár v biatlonu smíšenými štafetami. Český tým se po nevydařené minulé zimě chce posunout pořadím výš a pomoci k tomu má i obměněný trenérský tím. Reprezentace bude opět spoléhat i na výkony Markéty Davidové, která by chtěla vylepšit celkové 18.místo z předešlé sezony. Kontiolahti (Finsko) 10:06 30. listopadu 2024

„Před startem sezony se obvykle necítím dobře. Snad je to zas jen nějaký pocit nervozity,“ povídá mistryně světa z vytrvalostního závodu v roce 2021 Markéta Davidová.

Její forma by ale nemusela být špatná, protože nedávno ovládla kontrolní předsezonní sprint i za účasti německých biatlonistek, když se mohla opřít o bezchybnou střelbu. „Jela jsem jen jeden závod, protože pak jsem byla trochu nemocná. Nebylo to úplně špatné, ale pořád tam byly běžecké rezervy. Je to tak trochu otazník, jak to bude vypadat,“ vysvětluje Davidová.

Krčmář jako opora mužů

Lídrem mužské částí reprezentace by měl být opět její nejzkušenější člen - Michal Krčmář. A oproti loňské přípravě, která u něj byla výrazně ovlivněná nákazou cytomegalovirem, je teď stříbrný medailista z olympiády v Pchjongčchangu mnohem spokojenější. „Neříkám, že to musí být hned v úvodu sezony, ale pevně věřím, že mi v průběhu sezony nějaké závody opravdu sednou a budou dobré. Příprava se povedla, tak věřím, že to prodám i v závodě,“ doufá Michal Krčmář, který bude finišmanem smíšené české štafety v Kontiolahti.

„Je fajn, že do prvního závodu člověk skočí v týmu, ale jinak štafetové závody jsou nejvíc stresující. Určitě to mám tak, že jsem víc nervózní. Rozhodně je pro mě ale příjemnější začínat štafetou a ne individuálním závodem,“ říká Krčmář.

Stejný názor jako nejzkušenější český biatlonista v týmu zastává i Markéta Davidová. „Začínat štafetou je dobré, protože je to kratší závod a člověk se do toho trochu rozjede. Pro všechny je to zapracování do sezony,“ doplňuje Davidová.

Ta bude na druhém úseku smíšené štafety, která odstartuje v 15 hodin a 45 minut a nastoupí do ní i Jessica Jislová, Jonáš Mareček a Michal Krčmář. Už ve 13.15 začne závod smíšených dvojic i s párem Lucie Charvátová, Vítězslav Hornig. Stanice Radiožurnál Sport nabídne přímý přenos závodů.