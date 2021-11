Granerud vyhrál druhý závod Světového poháru skokanů, žádný Čech opět nebodoval

Norský skokan na lyžích Halvor Egner Granerud vyhrál druhý závod Světového poháru v Nižním Tagilu. Obhájce celkového prvenství v seriálu udržel v houstnoucím sněžení náskok z 1. kola a porazil vítěze sobotního úvodního závodu Karla Geigera z Německa. Češi pod vedením nového trenéra Vasji Bajce ani napodruhé v olympijské sezoně nebodovali. Nižnij Tagil 19:05 21. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Norský skokan na lyžích Halvor Egner Granerud | Foto: KAI PFAFFENBACH | Zdroj: Reuters

Z české dvojice v Rusku prošel do závodu opět jen Viktor Polášek, ani tentokrát se mu ale soutěžní pokus nevydařil. Zapsal jen 106 metrů a na 48. místě ho od postupové třicítky dělilo 22,4 bodu. Čestmír Kožíšek neprošel odpolední kvalifikací.

Granerud předvedl suverénně nejlepší výkon prvního kola, v němž doletěl na 134,5 metru. Ve finále mu za horšících se podmínek stačilo k uhájení vítězství i 122 metrů. Druhou příčku obsadil Geiger, jenž po dvou závodech vede průběžné hodnocení seriálu. Třetí skončil po prvním kole čtrnáctý Rakušan Stefan Kraft.

Na sobotní druhé místo nemohl navázat Rjoju Kobajaši. Pětadvacetiletý Japonec neprošel kvalifikací, v níž podle jury jeho kombinéza neodpovídala pravidlům.

Světový pohár ve skocích na lyžích v Nižním Tagilu - muži:

1. Granerud (Nor.) 235,3 b. (134,5+122 m), 2. Geiger (Něm.) 226,5 (126+122,5), 3. Kraft (Rak.) 223,8 (121,5+127), 4. Zajc 222,5 (125,5+122), 5. C. Prevc (oba Slovin.) 221,2 (125+124), 6. Peier (Švýc.) 220,6 (123,5+122), 7. Lanišek (Slovin.) 219,2 (123+122), 8. Eisenbichler (Něm.) 214,1 (123,5+118,5), 9. Forfang (Nor.) 214,0 (125+121,5), 10. Leyhe (Něm.) 210,8 (119+127), ...48. Polášek (ČR) 68,0 (106).

Průběžné pořadí SP (po 2 závodech): 1. Geiger 180, 2. Granerud 160, 3. R. Kobajaši (Jap.) 80, 4. C. Prevc 77, 5. Eisenbichler 72, 6. Lanišek 72.