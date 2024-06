„Tyto sekery potřebovaly k tomu, aby se s nimi dalo dobře pracovat, zhruba do pravého úhlu zahnutou větev nebo kořen. To zahnutí se rozštíplo, sloužilo pak jako topůrko a takhle se s tou sekerkou pracovalo,“ ukazuje archeolog Martin Trefný jednu ze seker, která byla součástí bronzového pokladu.

Pole u Budyně nad Ohří skrývalo bronzový poklad starý přes 3000 let

„Máme tady dvě jehlice s kulovitou hlavicí, jeden hrot kopí, osm seker a osm náramků,“ vypočítává Trefný další nalezené předměty.

Místo objevu ale zůstává zahalené tajemstvím. „Našlo se to na Budyňsku, přesnou lokaci ale nechceme uvézt, a to zcela záměrně, aby nedošlo k narušování té lokality – to by totiž jinak bylo dost pravděpodobné vzhledem k tomu, že existuje celá řada neukázněných a nespolupracujících detektoristů,“ dodává Trefný.

Celý poklad nejdřív putoval do brněnského ústavu archeologie a muzeologie, kde předměty vědci podrobili hned několika analýzám. „Rentgenfluorescence, to je metoda, která nám určí složení té bronzoviny. Jestliže bude to složení nějakým způsobem specifické, mohlo by nám to napovědět něco o jejím původu,“ přibližuje Trefný.

Další zkoumání se zaměří také na trasologii, popisuje Martin Trefný: „Ta se zaměří třeba na mikroskopické fotografování ostří té sekyrky. Zjistí třeba jeho specifické poškození, které by nám mohlo napovědět, jakým způsobem se s tím předmětem pracovalo.“

Poté předměty projdou nezbytnou konzervací. A na začátku příštího roku je návštěvníci uvidí v Podřipském muzeu.