Technici opravují akvadukt ve Slaném u Kladna. Vzniknul za první republiky a je jediný v Česku

Kumpánovou zahradou se právě rozléhá ostrý zvuk podobný zapnuté brusce. „Probíhá restaurátorská sonda, abychom si ověřili stav zabetonovaného koryta, které nám probíhá celým akvaduktem,“ vysvětluje stavební dozor Tichomír Rédli.

„Řešíme také, jak je akvadukt historicky zrealizován. Zda je to opravdu řešeno jako cihelná klenba, nebo je v tom skrytý monolitický průvlak, který to celé vynáší,“ doplňuje Rédli.

Akvadukt má sedm mostních oblouků. Každý z nich má mezi čtyřmi až pěti metry, takže jeho celková délka je zhruba 40 metrů. A co všechno se musí při jeho opravě dodržet, vysvětluje Otakar Hrdlička z Národního památkového ústavu.

„Musí to vypadat tak, jak to vypadalo v době výstavby akvaduktu. Takže by to měla být kopie původní stavby. Původní cihly se budou plombovat, poškozené se nahradí novými a znovu se to přespáruje,“ popisuje průběh oprav a přibližuje historii zajímavé technické památky.

„Byl vystavěný za první republiky spolu s celou zahradou. Továrník Přibyl, majitel textilky, která je dneska v hrozném stavu, si tady těsně před druhou světovou válkou nechal postavit vilu a k tomu tu zahradu. Takže to nebyla veřejně přístupná zahrada, jako je to dneska, ale soukromá.“

Josef Kumpán (1885–1961) Jeden z nejproduktivnějších zahradních architektů první poloviny 20. století Josef Kumpán se narodil v Mladé Boleslavi v rodině zahradníka. Je autorem téměř čtrnácti set plánů soukromých zahrad, parků, veřejných sadů, hřbitovů, sportovišť aj. Působil v Ústředním svazu okrašlovacích spolků a horlivě prosazoval vznik zákona na ochranu krajiny.

Zahrada byla navržena a realizována roku 1939 podle návrhu architekta Josefa Kumpána.

Jediný funkční

Starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS) potvrzuje, že akvadukt je jediný funkční Česku. „Dělali jsme si rešerše. Původně jsme mysleli, že budeme jedni ze dvou. Podle posledních zpráv ale ten druhý akvadukt, který byl funkční, tak už v tuto chvíli není, a my bychom měli být v České republice jediní.“

Oprava celé Kumpánovy zahrady vyjde na asi 40 milionů korun. Většina prací už je dokončená. Zahrada s přilehlým zámečkem je od roku 2019 vyhlášena kulturní památkou. Zámeček plánuje nechat město také opravit. Tam ale budou náklady vyšší, odhadem asi kolem 70 milionů korun.