Státní bezpečnost zrušili před 35 lety. Příslušníci ale už před tím začali likvidovat tajné spisy

Symbol teroru, vydírání, perzekucí, strachu. To byla v době totality komunistická Státní bezpečnost. Příslušníků této tajné politické policie byly tisíce. Po Sametové revoluci v roce 1989 bylo logické, že by tento útvar měl zaniknout. A to se stalo přesně před 35 lety, 31. ledna 1990. Už předtím ale příslušníci StB začali ničit tajné dokumenty.

Praha 8:07 31. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít