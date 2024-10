Babiš očištěný od StB? ‚Je to zákonné rozhodnutí,‘ hájí dohodu ANO. ‚Naprostá anomálie,‘ zní z ODS

Dohoda o smírném řešení sporu o neoprávněné evidenci Andreje Babiše ve svazcích StB, k níž došlo mezi slovenským ministerstvem vnitra a předsedou hnutí ANO, vyvolala rozruch jak na české, tak slovenské politické scéně. „Jde o pravomocné rozhodnutí v souladu se zákonem,“ říká v pořadu Pro a proti poslanec Milan Feranec (ANO). Poslanec Pavel Žáček (ODS) nesouhlasí: „Je to naprostá anomálie.“ Pro a proti Praha 19:30 25. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: LADISLAV KŘIVAN | Zdroj: Mf Dnes + LN / Profimedia

Jak vnímáte uzavření smíru, k němuž začátkem týdne došlo?

Feranec: Je potřeba se podívat do Občanského soudního řádu, respektive na Slovensku jde o Občianský súdny poriadok, který říká, že strany mohou uzavřít smír, což následně schvaluje soud. Pokud ke schválení soudu dojde, jde o pravomocné rozhodnutí, které je zcela v souladu se zákonem. Stejný postup platí i u nás v Česku.

Nad dohodou mezi lídrem ANO Andrejem Babišem a slovenským ministrem Matúšem Šutajem Eštokem debatují poslanci Milan Feranec (ANO) a Pavel Žáček (ODS)

Žáček: Já to vnímám jako úplnou anomálii, která nemá obdoby v řešení těchto právních kauz jak na Slovensku, tak v České republice. Jde o dohodu mezi vrcholnými politiky dvou států, respektive Andrejem Babišem a slovenským ministerstvem vnitra zastoupeným Matúšem Šutajem Eštokem, předsedou strany Hlas. Opakuji, že je to naprostá anomálie.

Vzhledem k tomu, že neproběhlo řádné jednání soudu, se domnívám, že se ministerstvo vnitra nevyrovnalo s tím, co konstatoval slovenský ústavní soud. Ten zpochybnil svědky předložené právníky pana Babiše, přičemž šlo o příslušníky Státní bezpečnosti.

Podle mého názoru si s tím ani soudci nevěděli rady, protože by tím konstrukt Babišovy obrany padl. Museli by totiž rozhodovat věcně, to znamená na základě odborných posudků, které zpracovali experti zejména z Ústavu paměti národa. Takový postup by byl na místě i v případě českých soudů.

Pan Babiš sice říká, že jeho jméno nikde není, ale právě v archivu slovenského Ústavu paměti národa je zachován onen svazek (o spolupráci se Státní bezpečností, pozn. red.).

Jméno Andreje Babiše ale figuruje nejen v registračních protokolech, ale až na některé skartované části je zde téměř celý jeho svazek.

Pane Feranče, nebylo by tedy i pro Andreje Babiše lepší, kdyby o tom, zda je, nebo není oprávněně evidovaný jako spolupracovník StB, rozhodl soud?

Feranec: Ale po té věcné stránce o tom soud rozhodl už třikrát – nejprve to byl okresní soud, následně krajský soud a nakonec nejvyšší soud.

Tyto rozsudky nicméně ústavní soud zrušil.

Feranec: Ano, ale hlavním důvodem nebylo ani tak meritum věci jako to, že byl žalovaný nesprávný subjekt. Což je trochu podivné vzhledem k tomu, že 15 nebo 20 let probíhala standardní praxe, že se žaloval slovenský Ústav paměti národa. Z toho důvodu se všechno vrátilo znovu na začátek.

Pro přehlednost naší debaty připomínám, že právě proto v loňském roce Andrej Babiš zažaloval slovenské ministerstvo vnitra. Měl tedy nastat nový soud týkající se toho, jestli je na Slovensku oprávněně evidovaný jako agent StB. Proč tedy nepočkal na to, jak tento soud dopadne?

Feranec: Vždycky je snaha uzavřít soudní smír. Kdo ví, jak dlouho by se to pak vleklo – pět let? Deset let? Pokud slovenská strana usoudila, že by to nebylo úspěšné, došlo k uzavření smíru. Ale to je standardní postup.

Pane Žáčku, rozumíte tomuto argumentu? Uzavřel Andrej Babiš smír se slovenským ministerstvem vnitra i proto, že už nechtěl čekat další dlouhá léta na rozsudek? Celá kauza už se táhne dvanáct let.

Žáček: Já si myslím, že před soudem bychom si měli být všichni rovni. Nikdo nemůže požívat výhod plynoucích z toho, že je vrcholným politikem.

Ačkoli se smíry uzavírají i v případě lidí, kteří vrcholnými politiky nejsou, neznám žádnou podobnou kauzu, která by se týkala agenta StB. Toto řešení bylo navrženo žalující stranou a přijato ministerstvem vnitra.

Mimochodem není pravda, že by soudy různých stupňů počínaje tím okresním věcně rozhodly, že pan Babiš agentem nebyl, nebo že byl neoprávněně evidován. Celá věc byla složitější.

Ano, ústavní soud posléze zpochybnil svědky, kteří vypověděli, že Andrej Babiš agentem StB nebyl. To jen pro připomenutí.

Žáček: Ano, přesně tak.

Pane Feranče, není pochopitelné, že tento smír bude vyvolávat pochybnosti i z toho důvodu, že má pan Babiš blízko k představitelům současné slovenské vlády?

Feranec: Já znovu opakuji, že soudní smír musí schválit soud. V případě, že by nebyly splněny – a teď cituji zákon – hmotně právní podmínky, tak by to neschválil. A jestli bylo tak, nebo tak, to jsou zbytečné spekulace. To je věc slovenského ministra vnitra. Takže já jenom říkám, že je to pravomocné soudní rozhodnutí.

Nenaplňuje vás tedy důvěrou, že tuto dohodu o urovnání potvrdil soud, pane Žáčku?

Žáček: Ještě si doplňme informace, které jsou známé z veřejného prostoru na Slovensku. Posudek, který měl formulovat hrozbu, že by Slovenská republika mohla soud prohrát a pan Babiš by se na ní mohl finančně hojit, je rozporován Ústavem paměti národa.

V jeho archivu je onen usvědčující svazek, jehož rozbory i rozbory dalších navazujících dokumentů uložených v Archivu bezpečnostních složek v Praze připravovali odborníci. Ti dospěli k závěru, že by Slovenská republika soud proti panu Babišovi neprohrála.

Zpochybňují tedy ten hlavní formální argument, že by došlo k finančním ztrátám, kdyby pan Babiš vyhrál.

Slovenský ministr vnitra se ovšem odvolává na dva posudky, které si nechal vypracovat a které nezávisle na sobě dospěly ke stejnému závěru – tedy že spor s panem Babišem by měl být urychleně ukončen.

Žáček: Já si myslím, že by měl pan Babiš čekat na své soudy stejně jako ostatní občané v těchto kauzách. Samozřejmě nedokážu odhadnout, jak dlouho by to trvalo.

Letos na podzim se u nás zahajuje kampaň do parlamentních voleb, ale současné dění pana Babiše u některých podporovatelů nijak nepoškodí. Jeho minulost spjatá s komunistickou StB mu u části voličů spíše pomáhá.

Na druhou tady je řada lidí, kteří znají komunistický režim z druhé strany a nelíbí se jim, že tu máme tři dekády po listopadu 1989 takovouto osobu.

