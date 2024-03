Naši předci si vážili půdy nad zlato. My jí pohrdáme a zastavujeme ji, říká architektka Pešková

Venkovský prostor tvoří více než tři čtvrtiny rozlohy Česka. Jeho role se ale v průběhu staletí změnila, včetně obyvatelstva, které dnešním vesnicím dává novou tvář. Jak vypadá současný venkovský urbanismus? A co podobu vesnic určuje a ovlivňuje? V Leonardu Plus vysvětluje architektka a proděkanka ČVUT Zuzana Pešková, která pro pořad popsala několik středočeských obcích poblíž Kladna a na Křivoklátsku. Leonardo Plus Praha 22:37 31. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obec Roštín na Kroměřížsku | Foto: Zdeněk Urbanovský | Zdroj: Český rozhlas

Venkov je zvláštní entita, která je v naší společnosti vnímána velmi různorodě. Lidé k němu mají ambivalentní vztah, a přitom by bez venkovského zázemí neexistovala města.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak vypadá současný venkovský urbanismus? V Leonardu Plus vysvětluje architektka Zuzana Pešková

„Současný venkov prochází krizí své existence. Venkov bylo to, co podporovalo město po stránce naturální. Byla v něm zemědělská základna, odkud se města zásobovala. To je historická pravda do roku 1948, kdy se ta role začíná dramaticky lámat,“ popisuje architektka Pešková.

V ten okamžik totiž začal dramaticky klesat počet obyvatel, kteří pracovali v zemědělství. Dnes je to přibližně pět procent, což je zhruba desetina původního počtu. Teď ale podle architektky už tolik nejsme vázáni k půdě.

„Zvykli jsme si věci dovážet. Svět se globalizuje a paradoxně je tak trošku postavený na hlavu, protože zatímco si naši předci vážili půdy nad zlato, my jí pohrdáme a i to nejlepší začínáme zastavovat,“ upozorňuje Pešková.

Odchod z měst

Podle posledních statistik ale nyní nastává nový boom, kdy lidé mají tendenci se stěhovat do obcí s méně než třemi tisíci obyvateli do blízkosti velkých měst. Architektka usuzuje, že důvody jsou pragmatické.

Pokles o téměř osm procent. Hodnota zemědělské produkce loni zaznamenala propad na 176,9 miliardy Číst článek

„Parcely ve venkovském prostoru jsou levnější. V zásadě si můžete za jiné ceny pořídit větší plochu, klidnější bydlení, zatímco ceny v Praze stoupají místy až do astronomických výšek,“ podotýká Pešková.

Cena pražské garsonky se totiž může rovnat ceně výstavby domku mimo město.

Druhý aspekt je podle architektky zdravější životní prostředí. „Přináší lepší prostředí pro růst dětí, možnost většího rekreačního nebo sportovního vyžití a konec konců je třeba možnost mít zahrádku a něco si vypěstovat,“ uzavírá.

Udrží se tradiční venkovský ráz vycházející z historických a rurálních kořenů, nebo budou naše vesnice čím dál víc připomínat satelitní příměstskou katalogovou zástavbu? A proč vypadají české vesnice jinak, než moravské? Poslechněte si celý rozhovor. Moderuje Markéta Ševčíková.