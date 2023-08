Jak roste tráva? Speciální přístroj rakouských vědců by mohl v budoucnu pomoct českým zemědělcům

„Louka s vysekanými čtverci patří k jednomu z nejstarších experimentů tady na Liberecku. Je to experiment, kdy se hledají vhodné způsoby obhospodařování travních porostů a jejich porovnání s tradičním dvousečným obhospodařováním,“ vysvětluje obšírně Vilém Pavlů z Technické univerzity a přibližuje:

Čeští vědci měří podhorskou biodiverzitu ručně. V Rakousku k tomu využívají drony

„Máme zde experimenty, kde sečeme jednou za rok, jednou za dva roky, jeden rok mulčování, druhý rok sečení a vyhodnocujeme, jaký to má vliv na druhovou diverzitu a na obsahy živin v půdě.“

Podhorskou biodiverzitu zkoumají vědci z Technické univerzity spolu s rakouskými kolegy. „Přijeli nám pomoct s měřením. Pomocí spektrofotometru měří odraz světla z porostu, na základě čehož pak vyhodnocujeme, jaký je zde nárůst biomasy a jakou má kvalitu,“ říká Pavlů.



Speciální metoda by se v budoucnu mohla používat třeba v zemědělství. Jde totiž o nedestruktivní metodu, kterou by se dal velmi dobře odhadnout výnos z určené plochy. „My to nyní měříme ručně, ale kolegové z Rakouska to měří i pomocí dronu. Dokážou tak postihnout daleko větší plochu,“ srovnává Pavlů.

Pomoc zemědělcům?

Přístroj, který mají k dispozici v Rakousku, v Česku zatím k sehnání není. Podle Andrease Schaumbergra ze Zemědělského výzkumného a vzdělávacího centra v rakouském Raumbergu se musí nejprve jednotlivé části obou přístrojů zkalibrovat tak, aby byly nastaveny na stejné vlnové délce. Má totiž dva stroje.

„Stacionární zařízení umístěné na trojnožce měří světlo, které dopadá na trávu. Druhý přístroj, který nosím na zádech, měří světlo, které se od travního porostu odráží,“ popisuje vědec.

Výsledky měření se pak ještě porovnávají se satelitními daty. V budoucnosti by ale mohly stačit jenom snímky z vesmíru. Díky nim budou mít zemědělci jasnější představu o tom, jak kvalitní biomasa je a jaký výnos mohou z dané plochy očekávat.