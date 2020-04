Nová aplikace v systému chytré karantény. eRouška pomůže v dohledávání lidí i z náhodných setkání

Od soboty začala fungovat další součást takzvané Chytré karantény. Iniciativa Covid19cz spustila aplikaci eRouška. Přes Bluetooth „sbírá“ data o tom, s kým se uživatel dostal do kontaktu. Díky tomu pak hygienici dokážou snadno a rychle tyto další uživatele dohledat a upozornit je na riziko nákazy - a to i v případě, že se tito uživatelé přímo neznají. eRoušku můžete už teď stahovat pro zařízení s operačním systémem Android. Praha 12:45 11. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít eRouška je součástí systému Chytré karantény. | Zdroj: Repro eRouška.cz

„Aplikace funguje na technologii Bluetooth. Pokud si uživatel aplikaci stáhne, nainstaluje a zaregistruje se, tak umožní sledovat pomocí stejné rádiové technologie, jak daleko jsou od uživatele telefony, které také eRoušku mají nainstalovanou,“ popsal pro Radiožurnál princip Jakub Nešetřil za iniciativu Covid19cz.

Aplikace potom zaznamenává, jak daleko jsou telefony od sebe. Tyto informace jsou jedinečné pro hygienické stanice a určení pravděpodobnosti, jestli člověk přišel do rizikového kontaktu s nakaženým člověkem.

Data, která aplikace sbírá, jsou v podobě náhodných identifikačních čísel okolních telefonů. Nejsou to jména ani telefonní čísla, ujistil Nešetřil. Identifikací může být neomezeně mnoho, ale vydrží pouze 30 dní, jelikož pak z epidemiologického hlediska nejsou dále potřeba. Data se nikam neodesílají, pokud je uživatel dobrovolně nepošle.

Jedna věc, na kterou jsem v této době hrdý, je jak rychle se dala dohromady česká tech komunita a vytvořila praktická řešení s dobře vymyšlenou ochranou soukromí.



Jediná osobní informace v aplikaci je počáteční uživatelská registrace. Ta poskytne hygienické stanici kontakt a v případě styku s rizikovou osobou, může stanice uživatele kontaktovat.

Vzorem bylo řešení karantény v Singapuru, kde se velmi dobře daří nákazu držet pod kontrolou. Aplikaci si nainstalovalo přes milion lidí. A začaly jsi používat i jiné státy, které nemají vlastní řešení, jako vyvinulo Česko.

Nová aplikace eRouška je součástí systému takzvané Chytré karantény. Eliminování nejrizikovějších lidí z populace může fungovat jen tehdy, pokud je budeme rychle dohledávat, říká Nešetřil. „Vzpomenete si, že jste přišel do styku s kolegy v práci nebo s příbuznými, ale pokud jste s někým seděl na zastávce nebo jste někoho potkal v supermarketu, tak to samozřejmě hygieně nahlásit nedovedete, protože je ani neznáte. Tohle je přesně, co aplikace pomáhá řešit,“ uvádí příklad Jakub Nešetřil.

Podle Nešetřila je klíčové, aby aplikaci používalo co nejvíce lidí. Na druhou stranu pozitivní účinky bude přinášet ihned, a i kdyby si ji nainstalovalo jenom 1000 lidí, tak se to vyplatí.

„Je to podobné jako s očkováním. Čím víc je nás je proočkováno, tím menší je šance, že se mezi námi budou šířit infekční choroby. A stejně tak je to s aplikací eRouška,“ říká Nešetřil. „Věřím tomu, že si lidé uvědomují, že je to vytvořené pro dobro nás všech a že tam ta instalovanost bude mnohem větší.“

Aplikace lze zatím stáhnout pouze na mobilní telefony s operačním systémem Android. Vývojářský tým pracuje na aplikaci i pro systém iOs od Applu. Aplikace pro telefony od Applu by měla být dostupná co nejdřív to půjde.

