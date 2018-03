Chraňte na facebooku své soukromí, upozorňují americká média. Varují třeba před 'zábavnými kvízy'

Způsoby, jakými mohou uživatelé facebooku chránit svá data a data svých přátel, v těchto dnech probírají mnohá média. Reagují tak na reportáže deníků The New York Times (NYT) a The Guardian o tom, že společnost Cambridge Analytica zabývající se využíváním digitálních platforem pro volební kampaně tajně získala informace z nejméně 50 milionů profilů. Novináři nabízejí řadu tipů, avšak absolutní jistotu podle nich skýtá jen úplné vymazání profilu. Palo Alto 18:44 20. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Facebook (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

„Co, pokud vůbec něco, mohou lidé udělat pro ochranu svých dat? Krutá realita: moc ne, jestliže zcela nepřestanou surfovat po internetu nebo si nesmažou facebookový profil," píše na úvod New York Times.

The Guardian naopak začíná dobrou zprávou. Postup, který využila Cambridge Analytica k „nejodpornější datové sklizni", už není na facebooku možný. Do roku 2016 mohly aplikace na sociální síti žádat přístup nejen k údajům o osobě, která je využívá, ale také k datům všech jejích přátel. Takto se mohla firma Alexandra Nixe dostat k profilům desítek milionů lidí skrze aplikaci určenou pro psychologický výzkum, do níž se přihlásilo 270 tisíc lidí.

I tak ale média doporučují přehodnotit interakce s nejrůznějšími aplikacemi napojenými na facebook. „Pokud jste použili facebook k přihlášení na jinou stránku, do hry či aplikace, tato služba může udržovat přístup k vašim osobním údajům," upozornil NYT. Napojené služby lze prohlížet a regulovat pod záložkou „Aplikace" v nastaveních.

Pozor na zábavné kvízy

Na stejné stránce lze v sekci „Aplikace, které používají ostatní" nastavit informace, které o daném uživateli mohou poskytovat přátelé. Jde tedy, jak napsal The Guardian, v podstatě o aktuální verzi nástroje využitého pracovníky Cambridge Analytica. Přátelé už nemohou sdílet tolik, co předtím, stále to však platí o datu narození, zájmech, politických názorech či místě pobytu. Web americké televize CNBC také varuje před různými „zábavnými kvízy", do kterých člověk zadává osobní údaje.

Další možností je samozřejmě revize nastavení o soukromí, kde uživatel volí, kdo všechno má přístup k jeho příspěvkům, seznamu přátel nebo telefonnímu číslu. Do jisté míry ale v tomto ohledu záleží také na nastaveních, která používají přátelé každého uživatele.

NYT pak jmenuje ještě několik dalších opatření jako instalaci softwaru na blokování online reklamy či blokování nástrojů, které sledují internetovou aktivitu. Podle CNBC ale "bez celkového smazání vašeho profilu možná nelze nijak zaručit, že vaše data budou někdy opravdu soukromá".

Zcela jednoduché není ani z facebooku odejít, vysvětluje The Guardian. Snadnější možností je deaktivace účtu, při ní ale osobní data zůstávají na serverech facebooku. K opravdovému vymazání profilu vede cesta skrze dokument v Centru nápovědy nazvaný "Jak můžu svůj účet trvale odstranit?". Po splnění několika požadavků bude účet deaktivován, načež začne 90denní proces odstraňování veškerých informací ze sociální sítě.