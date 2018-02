Ukazují hledané osoby i historii prohlížeče. Čínská policie používá brýle pro rozpoznání obličejů

Čínská policie začala k identifikaci podezřelých osob používat sluneční brýle se zabudovanou technologií pro rozpoznávání obličeje. Brýle jsou napojené na centrální databázi, která obsahuje záznamy z trestního rejstříku, napsal britský list The Telegraph. Bezpečnostní operace na rušných místech, především na nádražích a letištích, byla zahájena u příležitosti blížících se oslav čínského nového roku. Peking 14:07 8. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čínský policista (ilustrační foto) | Foto: Thomas Peter | Zdroj: Reuters

Policisté mohou s pomocí brýlí téměř okamžitě nahlédnout do osobních záznamů podezřelého, včetně jeho jména, etnické příslušnosti a adresy. Na železničním nádraží v metropoli Čeng-čou bylo za poslední týden zadrženo už sedm lidí, kteří jsou podezřelí z únosů a ze způsobení dopravních nehod. Dalších 26 osob bylo zadrženo kvůli falešným dokladům totožnosti.

Čínský vládní list zveřejnil snímky, na nichž má policistka nasazené brýle s malou kamerou. Ta je připojená k ručnímu zařízení podobnému mobilnímu telefonu.

„Informace zachycené brýlemi budou poslány do databáze pro porovnání s podezřelými na seznamu hledaných osob," řekl čínskému vládnímu listu jeden z místních policistů.

Aplikace navíc poskytuje informace, zda je dotyčný na útěku před policií, nebo i nedávnou historii jeho internetového prohlížeče.

Podle listu The Wall Street Journal je Čína v současné době světovým lídrem v nasazení špičkových technologií pro sledování založených na umělé inteligenci. Nové mobilní zařízení by navíc mohlo rozšířit dosah sledování, což by úřadům umožnilo nahlédnout i do míst, která nejsou sledována kamerovým systémem.

Technologie rozpoznání obličeje se v zemi v současné době užívají například při vstupu na univerzitní koleje a na pracoviště nebo při použití bankomatů.

Aktivisté z organizace na ochranu lidských práv Amnesty International se však obávají, že úřady budou nové zařízení využívat ke sledování politických disidentů a etnických menšin. Technologie tak může zajistit Pekingu všudypřítomný dohled nad děním v zemi.