Propouštění z Twitteru? ‚Vždy je pár lidí, kteří jsou nepostradatelní, zvnějšku nejsou vidět,‘ míní Šlerka

Twitter balancuje na hraně, zní titulek The New York Times. Firmu opustilo dalších 1200 zaměstnanců po ultimátu majitele Elona Muska, aby se rozhodli, jestli chtějí zůstat, ale pracovat dlouhé hodiny s vysokou intenzitou. Musk tak oslovil zbývajících asi 3000 zaměstnanců poté, co před několika týdny ohlásil propuštění zhruba poloviny ze 7500 pracovníků. Situaci popisuje pro Radiožurnál mediální analytik Josef Šlerka. Rozhovor Praha 15:30 19. listopadu 2022

Kdy nastal moment, který spustil vlnu dalších odchodů z Twitteru? Byla to skutečně zmíněná Muskova e-mailová výzva, nebo hrálo roli více faktorů?

Odchod je průběžný od okamžiku, kdy Musk firmu převzal. Ale samozřejmě události posledních dnů to akcelerovaly, protože v prostředí, ve kterém nevíte, co bude zítra, se poměrně špatně pracuje. Takže se dá pochopit, že nervozita je velká a lidé odcházejí, zvlášť když se část úplně neztotožňuje s Muskovou představou dalšího směřování.

O čem může vypovídat zjevně zmatená Muskova e-mailová komunikace? V jejím rámci v pátek ráno nejdřív svolal na povinnou poradu softwarové inženýry s tím, že musí být fyzicky přítomní. Pak zase tuto podmínku odvolal. A to je jenom jeden příklad poněkud chaotický vzkazů, jež nový majitel Twitteru vyslal v posledních dnech.

Svědčí to o tom chaosu. Svědčí to o tom, že Musk velmi usilovně hledá, co teď dál dělat a snaží se najít ty pozice. Na internetu koluje takový vtip, který říká, že to vypadá, jako kdyby Igor Matovič (slovenský exministr financí, šéf OĽaNO) řídil Twitter.

Je to chaotická komunikace, ale na druhou stranu na rozdíl od Matoviče dokázal Musk vybudovat firmy, které dneska patří k světovým lídrům. Takže uživatelé Twitteru mohou doufat, že buď mu někdo domluví, nebo se v tom chaosu uklidní.

Výpověď dala podle dostupných informací mimo jiné i řada expertů z dvacetičlenného řídícího centra Twitteru, klíčového pro prevenci výpadků sítě. Nakolik by její provoz nebo údržbu v případě technických potíží mohl poznamenat masový odliv zaměstnanců poté, co už Musk původní stav snížil na polovinu?

Toto je to místo, o kterém je zapotřebí mluvit jako o balancování na hraně, protože Muskova vnější prezentace a masové odchody - záleží, z jakých oddělení a tak dále - nemusí nutně ohrozit základní infrastrukturu Twitteru. Toto je nebezpečné místo.

Nikdo zvnějšku neví, kde je ta kritická mez. Nikdo zvnějšku nevidí, kteří konkrétní lidé to jsou. V kritické infrastruktuře je pár lidí, kteří jsou skutečně nepostradatelní. A pokud odešel někdo z nich a pokud zároveň Twitter postihne nějaký technický problém, pak to může skutečně způsobit to, že Twitter bude nějakou dobu nedostupný.

Nutno ale říct, že moderní plánování infrastruktur v softwarovém světě je systematicky připravováno na výpadky nebo odpadnutí celých kusů infrastruktury, takže by to nemuselo mít zas tak fatální následky.

Musk v pátek rovněž představil chystané změny, pokud jde o přístup k obsahu příspěvků na Twitteru. Nenávistně laděné tweety nemají být v příslušném algoritmu posílány uživatelům přednostně, ale nebudou ani mazány. Řekl byste, že je to zásadní krok?

Musk v tom tweetu dokonce použil slogan, který jsem slyšel mnohokrát i v rámci Evropské unie, že je tu freedom of speech, nikoliv freedom of reach. Jinými slovy máme právo na svobodu slova, ale nemáme právo na to, aby bylo masivně šířeno. Tato Muskova filozofická pozice je velmi blízká i tomu, co zastávají někteří představitelé Evropské unie. A mně je vlastně docela sympatická.

Otázkou je, jestli je Musk schopen ji naplnit a jenom algoritmy. Jinými slovy, jestli je skutečně schopen omezit dosah těch kupříkladu hate speech a mnoha dalších, aniž by musel nutně omezit účty samotné. Tam se bude odehrávat ta skutečná debata o vlivu algoritmů na zobrazení. Čili pokud by to zůstalo u toho freedom of speech, ale ne freedom of reach, tak by to bylo asi nalezení docela zajímavé rovnováhy v sociálních sítích.

