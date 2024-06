Větší, reflexní a s číslem tísňové linky. Železniční přejezdy budou mít kvůli bezpečnosti nové štítky

U železničních přejezdů v Česku budou nové reflexní cedulky s čísly, které mají pomoct třeba řidičům v nesnázích. Změny nachystala Správa železnic. Ve středních Čechách, na Plzeňsku a Karlovarsku prozatím vybrala víc než 20 míst, kde nové identifikační štítky instaluje. Cedulky jsou viditelnější než ty současné. A pokud tak třeba řidič s autem uvízne na kolejích, může díky těmto cedulkám rychleji zavolat pomoc. Praha 9:13 11. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Štítek s označením konkrétního přejezdu lidé najdou zezadu výstražných světel nebo kříže | Zdroj: Profimedia

„Uvízl jsem na přejezdu a nemůžu se rozjet. Můžete mi někoho zavolat?“ Tak se na centrále tísňové linky 112 v pražských Modřanech simuluje, jak může hovor s řidičem vypadat.

„Vidíte číslo přejezdu? Začíná na písmeno P,“ zní z tísňové linky. „Ano, je to P2326,“ odpovídá muž. „Dobře, posílám tam všechny tři složky IZS (integrovaného záchranného systému, pozn. red.),“ ukončuje hovor operátorka.

„Někdy mobilní telefon nelokalizuje člověka úplně přesně. To znamená, že číslo přejezdu pomůže k přesné lokalizaci události. Poté se rozjíždí mašinérie, kdy operátor aktivuje složky integrovaného záchranného systému – zdravotnickou záchrannou službu, policii a hasiče a okamžitě se volá na centrální dopravní pracoviště s požadavkem na zastavení provozu,“ vysvětluje mluvčí hasičů Martin Kavka.

„Tam je důležité, že v některé obci může být více přejezdů. Člověk poté může říct ‚přejezd v této obci‘, ale oni tam mohou být dva nebo tři. To znamená, že to číslo přesně místo lokalizuje. To je to nejdůležitější,“ dodává Kavka.

Štítek s označením konkrétního přejezdu lidé najdou zezadu výstražných světel nebo kříže.

„Cedulky jsou oproti těm původním větší, vyrobené z reflexního materiálu, takže jsou vidět i v noci, a kromě značky označení přejezdu instalujeme i piktogramy s číslem 112, aby řidiči, kteří se ocitnou ve vypjaté situaci, věděli, kam volat,“ vysvětluje mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

V celé republice je podle Frieblové přes sedm tisíc železničních přejezdů. Novými cedulkami by měly být všechny osazené do konce roku – to znamená vyrobit jich asi 22 tisíc.