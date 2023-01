Lékaři mají lék na alopecii, která způsobuje vypadávání vlasů. V Česku ho vyzkoušeli první lidé

Lidé trpící vypadáváním vlasů a ochlupení mají naději na úspěšnou léčbu. A to díky novému přípravku na autoimunitní onemocnění zvané alopecie. Tablety jsou v Česku zatím dostupné jen na mimořádné výjimky od zdravotních pojišťoven. Už je vyzkoušeli první dospělí pacienti. Praha 11:13 19. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Drahoňovský na vyšetření, zúčastňuje se léčby alopecie | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„Nějaké vlasy vidím, jsou dvoumilimetrové,“ říká lékařka Monika Arenbergerová z dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze.

Detailně si prohlíží hlavu někdejšího moderátora České televize Tomáše Drahoňovského. O vlasy přišel náhle před rokem. Svůj příběh zveřejnil, aby podpořil další pacienty trpící alopecií.

Stres, špatný životní styl a nejistá budoucnost. Kardiologové se obávají růstu srdečních selhání Číst článek

„Na čele zatím nevidíme nic. A jak to vypadá? Řasy, obočí nic, jasně, ty většinou vídáme až jako poslední. Vousům se občas zadaří,“ komentuje při vyšetření Tomáše lékařka.

„A možná nějaké vousy máte tady? Dokonce dlouhé vousy. Pravá strana vypadá dobře, vyloženě optimisticky,“ hodnotí.

K vyšetření se dále používá digitální fototrichogram, který mikroskopicky vyšetří vlasové kořínky, opravdu drobné vlásky, jsou totiž pouhým okem těžko pozorovatelné.

Další výhoda je, že přístroj umožňuje pořídit fotografii, která se archivuje. Při příští měsíční kontrole lze pozorovat, zda došlo k progresi.

‚Je to celkem zábava‘

S možností začít se léčit Tomáš příliš neváhal. Trochu se sice obával možných vedlejších účinků, ale zatím se u něj nijak neprojevily. Tabletku Olumiantu užívá jednou denně.

„Je to celkem zábava. Musím přiznat, že do léčby jsem vstupoval ne snad pro to, že bych nutně potřeboval mít vlasy k tomu, abych dokázal běžně fungovat, i když vím, že pro řadu lidí to je velký psychický zápřah, přijít o něco, s čím se identifikují,“ říká Tomáš.

„I já jsem se s tím potýkal na začátku, ale protože už nějakou dobu zkrátka vypadám tak, jak vypadám - bez vlasů, bez vousů, bez řas, bez obočí, tak už jsem se s tím smířil a šel jsem do toho spíš ze zvědavosti, abych ověřil, jestli taková léčba opravdu může být přelomová, anebo ne,“ vysvětluje svoje důvody.

„Poprosím, jestli byste šel tady na kobereček. A první si hlavu vyfotíme zepředu a ze stran, čili uděláme první makro snímek v opravdu velmi dobré kvalitě, zhruba asi půl centimetru od sebe,“ pokračuje lékařka Arenbergerová ve vyšetření.

„Vidíme vlasové folikuly a vidíme v nich i vlásky, které myslím si, že mají třeba jeden nebo dva milimetry,“ popisuje.

Vyšetření pacienta s alopecii | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„Tady vidíme, že koncentrace folikul je poměrně hustší. Na tom snímku, kde jsme viděli předtím tři, tak jich tady vidíme nějakých zhruba 20 nebo 30. Nějaká dynamika tam zachytitelná je,“ dodává.

Nová naděje

Proč se nemoc alopecie areata u pacienta rozvine, vědci stále neví.

„Věříme v to, že je tam určitá vloha, kterou pacient má pro toto konkrétní onemocnění a existuje tam nějaký spouštěč, který je odpovědný za to, že se onemocnění projeví, předpokládám. Je to autoimunitní onemocnění, to znamená, že se imunitní systém, bílé krvinky, obrátí proti vlasovému folikulu. Bílé krvinky, T-lymfocyty, ho doslova obalí, a ten folikul sice přetrvává, vlasový váček tam je, ale je neaktivní, to znamená, že neprodukuje zdravý vlas,“ vysvětluje lékařka.

Nanoskopie umožňuje lékařům detailně vidět dovnitř kloubu, pacient po zákroku odchází po svých Číst článek

První tři krabičky léku dostal pacient přímo v ordinaci. Mezitím lékařka zdravotní pojišťovnu požádala o tzv. zvýšenou úhradu. Tomáš Drahoňovský tak přišel na kontrolu s tím, že už má odpověď revizního lékaře v datové schránce.

„Ten preparát už je opravdu registrovaný jak v USA, tak v EU, ale u nás zatím chybí tzv. úhrada. To znamená, že pojišťovny ještě nevědí, kolik to bude stát. Já doufám, že českým pacientům bude přístupný zhruba ke konci nebo na podzim tohoto roku,“ říká lékařka.

Ze zprávy v datové schránce Tomáše Drahoňovského vyplývá, že úhradě bylo vyhověno.

Nový lék je nadějí i pro desetitisíce dalších pacientů, kteří v Česku s alopecií žijí. Lépe zabírá lidem, kteří se s nemocí čerstvě potýkají, ale efekt byl pozorován také po 10 letech trvání nemoci.