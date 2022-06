Věda pro děti: Kde se bere prach? Obsahuje mrtvou kůži a dokonce i částice z vesmíru

Jedním zdrojem prachu je venkovní prostředí. Odtud si domů přinášíme částečky pylu, půdy, hmyzu a tak podobně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kde se bere prach? Obsahuje mrtvou kůži a dokonce i částice z vesmíru.

To, co utváří prach přímo uvnitř, jsou třeba vlákna papíru a oblečení, naše vlasy, zbytky potravin, zvířecí srst a hlavně lidská kůže. Naše pokožka se totiž pořád obměňuje. Za den nám odpadnou miliony odumřelých kožních buněk – a domácí prach je na světě.

Možná vás překvapí, že část prachu u nás doma pochází i z vesmíru. Kosmický prach, který se skládá z částic meziplanetární hmoty menší než jeden milimetr, totiž pluje volně vesmírem a ročně ho na Zemi dopadne několik desítek tun.

Věda pro děti: Proč se nám dělá husí kůže? A mají husí kůži i zvířata? Číst článek

I přesto, že v prachu jsou mimo jiné částice z vesmíru a z naší kůže, rozhodně nám nijak neprospívá. Je lehký, snadno se dostane do vzduchu a do našich plic. Na náš dýchací systém to pak může mít opravdu špatný vliv. Prach domácí je navíc daleko horší než ten venku.

Je ale pravda, že prach lidé vdechují od nepaměti. Většina z nás s ním tak běžně žádný zvláštní problém nemá, pokud se tedy nevyskytuje v nadměrném množství.

Samozřejmě ale existují rizikové skupiny, pro které se prach rovná potíže. Řeč je o starších osobách, malých dětech nebo třeba alergicích a astmaticích.

V každé domácnosti je složení prachu trochu jiné a vlastně vypovídá o stylu života a zvycích dané rodiny. Odvíjí se i od klimatu, ročního období, okolí a stáří domu, od toho, jak často větráme, a taky od toho, jaký máme nábytek, koberce a podobně

Věda pro děti: proč prdy smrdí a kolikrát denně je vypouštíme? Číst článek

Tvorbu prachu pak ovlivňují také roztoči. Tito mikroskopičtí pavoukovci jsou na každém povrchu a dokonce i ve vzduchu. Ti domácí se živí částicemi organické hmoty obsažené v prachu. Třeba tou naší mrtvou kůží.

Roztoči pak vylučují enzymy pro trávení prachových částic a tyto enzymy a výkaly roztočů se stanou součástí prachu. Právě to pak může vyvolat u některých pořádnou alergickou reakci.

A proč se roztočům v našich domácnostech vlastně tak daří? Mají rádi teplé, vlhké a tmavé prostředí a samozřejmě že tam, kde se potíme, dýcháme a šíříme své tělesné teplo, je pro ně ráj.