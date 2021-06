Na obloze mohou lidé pozorovat Mléčnou dráhu. K vidění bude až do srpna

Mléčná dráha je galaxie, ve které se nachází naše Slunce se sluneční soustavou. Ze Země ji spatříme jako stříbřitý pás, který se táhne oblohou.

„Když se koukneme na letní trojúhelník, tři jasné hvězdy a tři souhvězdí – Altair z Orla, Deneb z labutě a Vega z Lyry, tak mezi Altairem a Denebem krásně uvidíte stříbřitou Mléčnou dráhu,“ přibližuje astronom Miloš Tichý.

Je však třeba si chvíli počkat. „Když vyjdete pod noční oblohu, adaptace lidského oka trvá asi 15 minut. Takže se v klidu posaďte a kochejte se. Budete zjišťovat, že vidíte čím dále více objektů na obloze,“ radí.

Pro umocnění zážitku stačí sáhnout po dalekohledu. „Může to být jen malý lovecký a uvidíte ještě mnohem více. Astronomické dalekohledy totiž nejsou na to, abyste viděli dále, ale abyste toho viděli více. Je to jako trychtýř, čím větší průměr dalekohledu, tím více objektů vidíte,“ dodává astronom.

Na obloze ale není k vidění jen Mléčná dráha. „Když se podíváte do souhvězdí Lyry mezi dvě spodní hvězdy, tak je tam krásná prstencová mlhovina,“ doplňuje Tichý.

A na konci měsíce, konkrétně 28. a 29. června, lidé budou moct po půlnoci sledovat jak Jupiter a Saturn, tak i Měsíc krátce po úplňku. „Takže tam bude taková krásná trojice jasných objektů,“ doporučil před časem astronom Petr Horálek.