‚Jak může být země roku 1956 tak přítulná k Putinovu Rusku?‘ ptá se americký velvyslanec v Maďarsku

Maďarsko dospělo do bodu, kdy se stále více lidí ptá, zda je tato země ještě demokracií, upozornil ve středu na konferenci v maďarské metropoli americký velvyslanec David Pressman. Důležité je podle něj nepomíjet prohlášení maďarské vlády jen obracením očí v sloup a nečinností, ale reagovat přímo a neochvějně. Budapešť 20:01 18. září 2024

‚Jak může být země roku 1956 tak přítulná k Putinovu Rusku?' (ilustrační foto) | Foto: Evgenia Novozhenina | Zdroj: Reuters

„Omezená angažovanost Evropy i Spojených států za posledních 14 let nevedla v Maďarsku ke komunikační krizi, ale ke krizi demokratické. Uznat to není soud, ale neopominutelný fakt pro každou zemi, ve které téměř deset let nepřetržitě platí ‚stav nouze‘, který její vládě umožňuje přijímat zákony dekretem při obcházení parlamentu,“ řekl Pressman v projevu, který zveřejnilo velvyslanectví USA v Budapešti.

„Jak může být země roku 1956 tak přítulná k Putinovu Rusku? Jak může být zároveň členem Evropské unie a i ve válce ‚s Bruselem‘? Jak může být spojenec Spojených států, slovy premiéra (Viktora Orbána) také jejich ‚protivníkem‘? Jak může opakovaná oběť ruské agrese tak bránit snaze na ruskou agresi reagovat?“, ptal se ambasador.

Spojené státy podle diplomata dlouho akceptovaly, že Maďarsko říká jednu věc a dělá druhou. „Ale nyní vidíme, jak se tyto dvě věci – říkat a dělat – stále více a více znepokojivě spojují. Maďarské billboardy, titulky a slova už nejsou – pokud někdy byly – pouhá slova, politická rétorika a komunikační triky. Jsou ramenem státní moci. Mají dopad, účel, cíl. Stručně řečeno, jsou politikou a ovlivňují naši alianci a zaslouží si naši pozornost,“ prohlásil.

„Strach a ticho jsou důsledky snahy o marginalizaci či eliminaci nezávislých hlasů v médiích a občanské společnosti,“ poznamenal Pressman o dopadech vládní kampaně proti dvěma z téměř 3000 z maďarských soudců, označených za zrádce jen proto, že se s americkým velvyslancem setkali. „Ovzduší strachu umožňuje rozkvět korupce a ovlivňuje vládu při výběru jejích partnerů nejen doma, ale i v zahraničí,“ varoval velvyslanec.

Maďarská vláda se podle něj hlasitě distancovala od svých spojenců v Evropě a USA, ale přitom si užívala výhod spojenectví. Maďarsko kritizuje NATO z pohodlí bezpečnostního deštníku aliance a kritizuje EU pod deštníkem ekonomických dotací EU. Demokracie, které přísahaly bránit Maďarsko, jsou vystaveny soustavnému znevažování maďarskou vládou, od něhož jsou osvobozeny dva autoritářské státy, Rusko a Čína, uvedl velvyslanec. Připomněl, že premiér Orbán ocenil ruské vedení jako „srozumitelné a předvídatelné“, jakkoli rozpoutalo největší válku v Evropě od druhé světové války. Ve stejném projevu pak Orbán kritizoval demokratický Západ za to, co nazval nespolehlivým, matoucím zaměřením na partnerství založená na sdílených hodnotách.

„Naše hodnoty nejsou jen zbožné rétorické projekce, nejsou to jen slova. Jsou tmelem, který spojuje nejmocnější a nejúspěšnější bezpečnostní alianci v historii,“ zdůraznil americký velvyslanec v Maďarsku.