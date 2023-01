Andrej Babiš by neposlal české vojáky na pomoc v případě napadení Polska. ‚Chci mír, ne válku,‘ řekl

V případě teoretického napadení Polska nebo pobaltských států by kandidát na prezidenta Andrej Babiš (ANO) odmítl splnit spojenecké závazky a podílet se na společné obraně Severoatlantické aliance. Odpověděl tak na otázku v nedělní prezidentské debatě na České televizi. „Já chci mír, nechci válku. V žádném případě bych neposílal naše děti a děti našich žen do války,” řekl. Praha 22:45 22. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš se svou manželkou na prezidentské debatě v České televizi | Foto: Šulová Kateřina | Zdroj: ČTK

Pokud by bylo napadeno Polsko nebo pobaltské státy, měli bychom splnit naše spojenecké závazky a poslat tam například vojáky? „Ne, určitě ne. Myslím si, že je potřeba mluvit o míru. Říkám, že je to čistě teorie. Já chci mír, nechci válku. V žádném případě bych neposílal naše děti a děti našich žen do války. My máme zabránit válce,” odpověděl Babiš na opakovaný dotaz v prezidentské debatě České televize. Otázku ale označil za čistě teoretickou a zdůraznil, že hlavní je zabránit válce.

Moderátor Martin Řezníček narážel na článek 5 Washingtonské smlouvy, hlavní a zakládající smlouvy Severoatlantické aliance, kde se signatáři, včetně České republiky, zavázali, že pokud dojde k ozbrojenému útoku proti jednomu nebo více členům Aliance, budou tento útok považovat za útok proti všem.

Jde o takzvanou kolektivní obranu členů Severoatlantické aliance. Hlavním cílem této smlouvy je obnovení a udržení bezpečnosti severoatlantického prostoru. Státy sice nemají specifikovaný rozsah pomoci, ale vždy by se měl odvíjet od materiálních zdrojů dané země. V případě, že by se Česká republika odmítla do obrany zapojit, jednalo by se o porušení smlouvy se spojenci.

V duelu @CzechTV jsem vůbec nechtěl odpovídat na hypotetickou otázku o napadení Polska nebo Pobaltí. Jsem přesvědčený, že se to nestane, a nechci to vůbec připouštět. Je zodpovědností světových politiků, aby válce zabránili. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 22, 2023

Pavel, který v minulosti vedl českou armádu a byl předsedou Vojenského výboru NATO, připomněl právě článek pět. „Když už jsme členem nějaké takové organizace, tak nejenom, že z toho těžíme v rámci kolektivní bezpečnosti, ale také do toho něco dáváme. A to je ten náš závazek účastnit se společně, když bude napaden někdo jiný,“ uvedl.

Česká republika je členem Severoatlantické aliance od roku 1999, stejně jako Polsko. O trojici pobaltských zemí se NATO rozšířilo o pět let později.