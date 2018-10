O koalici budou jednat Piráti, Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu. ODS se nebrání žádné variantě

Desetiny a setiny procent - tak malé rozdíly jsou mezi stranami a hnutími, které se v komunálních volbách v Praze dostaly na magistrát. Necelých 18 procent má ODS. Druzí jsou s výsledkem lehce přes 17 procent Piráti. Mají o půl procenta více než třetí, občanská iniciativa Praha Sobě. A v hlavním městě se už začalo vyjednávat, kdo by s kým mohl na magistrátu spolupracovat. Praha 9:42 7. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sčítání hlasů (ilustrační foto) | Foto: koláž Český rozhlas, Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kandidát na pražského primátora vítězných Občanských demokratů, Bohuslav Svoboda, už večer komentoval podmínky pro možnou koaliční spolupráci na magistrátu hlavního města.

„Celou volební kampaň říkáme, že jsme ve volbách proto, abychom Prahu rozhýbali, abychom jí vrátili život, o který přišla v posledních čtyřech letech. Z našeho pohledu budeme jednat s každým, s kým dokážeme prosadit své hlavní priority – okruhy, parkování, bydlení,“ řekl Radiožurnálu Svoboda.

Z vyjádření dalších politiků se ale zdá, že vítězná ODS by mohla mít problém sestavit koalici. Možnost domluvit se s občanskými demokraty totiž vidí nejistě kandidát na primátora druhých Pirátů Zdeněk Hřib.

„Budeme vyjednávat se všemi demokratickými stranami. Pochopitelně s některými budeme programový průnik spíše obtížněji. Mám tím na mysli zejména ODS a ANO, které nám blokují naše návrhy směřující například k transparenci i ve sněmovně,“ vysvětlil Hřib.

Nová občanská iniciativa Praha Sobě, která oslavuje třetí místo, začalo možnou spolupráci řešit už v sobotu, když jednalo se Spojenými silami pro Prahu. Lídr Prahy Sobě Jan Čižinský řekl, že by v neděli v podvečer měli stejně jako Spojené síly pro Prahu jednat s Piráty. Každý subjekt nejdříve s Piráty zvlášť, pak by mohla následovat ještě společná schůzka.

„Teď je historická šance. Spojené síly pro Prahu, Piráti a Praha Sobě mají šanci Prahu změnit. Chceme být tou akceschopnou změnou, tak je potřeba, aby akceschopné bylo i jednání. Takže pokud tyto schůzky dopadnou nadějně, tak pokud by to šlo všechno dobře, tak by ještě ten večer mohla následovat trojstranná schůzka,“ popsal Čižinský.

Praha Sobě naopak v žádném případě nechce jít do koalice s ODS ani hnutím ANO. S tím by nejspíš nespolupracovalo ani uskupení Spojené síly pro Prahu. Nějaké formě spolupráce se subjekty z prvních příček se ale nebrání.

„Mám velkou víru v to, že by se mohlo podařit na úrovni hlavního města Prahy vytvořit takovou koalici, která bude skutečnou koalicí pro změnu tak, aby Praha nestagnovala, ale zároveň aby konečně začala hospodařit transparentně. Se všemi, kteří jsou nám blízcí, budeme chtít co nejdříve zahájit jednání,“ citoval Radiožurnál lídryni kandidátky STAN v Praze Hanu Kordovou Marvanovou.

Kandidát hnutí ANO na primátora Petr Stuchlík zatím neřekl nic konkrétního. Vede vyjednávací tým, který teď bude hledat programové shody s dalšími politickými subjekty.

