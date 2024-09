ONLINE: Piráti přijdou o 24 milionů za rok za neobhájené mandáty, ANO si polepší téměř o 30

Ekonomickým vítězem krajských voleb se stalo hnutí ANO. Proti roku 2020 získalo navíc 114 krajských zastupitelů, což mu přinese o 28,5 milionu korun víc na státních příspěvcích. Celkem bude dostávat 73 milionů korun ročně. Naopak zásadně si pohoršili vládní Piráti, kteří přišli o 96 zastupitelů z 99 a zůstali jim jen tři. Přijdou tedy o 24 milionů korun a za tři zastupitele budou dostávat jen 750 000 ročně. Sledujeme online Praha 6:26 22. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Proti roku 2020 získalo ANO navíc 114 krajských zastupitelů, což mu přinese o 28,5 milionu korun víc ročně. Celkem bude dostávat 73 milionů korun. Naopak zásadně si pohoršili vládní Piráti, kteří přišli 96 zastupitelů | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Příspěvky na mandát činí 900 000 korun ročně za poslance či senátora a 250 000 korun ročně za člena zastupitelstva kraje a hlavního města. O dalších penězích pro strany rozhodne v příštím týdnu druhé kolo senátních voleb.

Vládní ODS získala letos o sedm zastupitelských mandátů víc, celkem jich bude mít 106. Získá tedy celkem 26,5 milionu korun. O čtyři zastupitele si polepšili Starostové a celkem jim připlyne 18,25 milionu korun. Opoziční hnutí SPD přišlo o tři zastupitele, a získá tak na příspěvku rovných osm milionů. Vládní TOP 09 získá se 16 zastupiteli čtyři miliony korun.

V případě senátních voleb bude ještě určující druhé kolo voleb příští týden. Po sobotě je jistých pět senátorů, kteří zvítězili již v prvním kole.

Hnutí ANO má po sobotě jisté dva senátory, Janu Mračkovou Vildumetzovou na Sokolovsku a Martina Bednáře za obvod Ostrava – město. Získá za ně tedy dohromady 1,8 milionu korun. Lidovci mají jistého Jiřího Čunka, TOP 09 bude mít v Senátu Pavla Fischera a SOCDEM, bývalá ČSSD, bude mít opět Petra Víchu.

Všechny letošní plánované volby by měly přijít státní rozpočet na 1,6 miliardy korun. Proti loňsku je to nárůst o 910 milionů korun. Letos v červnu se uskutečnily volby do Evropského parlamentu. Celkové výdaje na volby a politické strany včetně příspěvků stranám proti loňsku vzrostou o tři čtvrtiny na 2,3 miliardy korun.