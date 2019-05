Z větších stran vydělají na eurovolbách pouze Piráti a ODS. ANO přišlo o 20 milionů

Ze sněmovních stran na letošních volbách do Evropského parlamentu vydělají patrně jen Piráti a mírně ODS. Vyplývá to z porovnání udávaných nákladů na kampaň a peněz, které dostanou úspěšné strany od státu za získané hlasy. Největší finanční ztrátu pak zřejmě utrpí vítězné hnutí ANO, mohla by činit kolem 20 milionů korun.

