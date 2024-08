Aplikace Horobraní umožňuje lidem dokumentovat vystoupané vrcholky. Pokrývá už celou Evropu

Zhruba patnáct tisíc českých vrcholů i s fotografiemi nasbírala aplikace Horobraní. Fotografie přidávají uživatelé, kteří kopce po celém Česku zdolávají a navzájem o nich sdílejí informace. Zakladatel Patrik Drhlík ale nevytvořil aplikaci kvůli fotografiím, chtěl vymyslet turistickou hru pro své kamarády. Kolem Horobraní ale vznikla komunita patnácti tisíc lidí, kteří chodí po horách a poznávají Českou republiku. Liberec 13:28 11. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tvůrci Horobraní Patrik Drhlík a Věra Drhlíková | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

„Já mám k dnešku 5609 výstupů,“ říká třicátník Pavel Hanuš z Plzně, a ověřuje si údaj v aplikaci. Jenom letos i díky Horobraní nachodil tři a půl tisíce kilometrů. O aplikaci se dozvěděl kde jinde než na kopci od jiného turisty a používá ji třetím rokem.

„Mě to nemotivuje ani tak k chození po horách, to bych chodil i tak. Je ale super, že jsem díky tomu objevil spoustu míst třeba jen tady v okolí Plzně. Občas jsou to strašně zarostlé kopce, ale někdy najdu místo s krásným výhledem. To objevování nových míst mě baví nejvíc.“

Tvůrce aplikace Patrik Drhlík stojí se ženou Věrou na žulovém masívu Kovadlina nedaleko liberecké rozhledny Výšina. Výšina v aplikaci jako vrchol zaznamenaná je, Kovadlina nikoliv. „Laicky řečeno, z kopce to vede vždycky dolů,“ usmívá se Věra, ale její definice je přeci jenom přesnější.

„Musí to být nějakým způsobem prominentní vrchol nad povrchem terénu. Ve chvíli, kdy má oficiální název a změřenou nadmořskou výšku v našem hlavním ověřovacím zdroji, tak ho považujeme za vrchol.“ Tím hlavním ověřovacím zdrojem je Český úřad zeměměřický a katastrální. Mapový podklad s vlastními vrstvami pro aplikaci vytvořil Patrik Drhlík z OpenStreetMap.

Drhlík vystudoval Technickou univerzitu v Liberci, živil se programováním a s vývojem aplikace začal pro zábavu. „Sami máme rádi kopce a vždycky nás lákalo, mít přehled o tom, na kterých jsme byli, jaké za to stojí, jak jsou těžké a na jaké kopce už v životě nepůjdeme.“

Manželé ale sami nepatří mezi přeborníky v dobývání vrcholů. Podle žebříčku je nejúspěšnější uživatel s přezdívkou tulák Martin, který doposud vystoupal na 8897 vrcholů. „Máme dvě děti, snažíme se vyrazit na kopec aspoň jednou za měsíc. To víte, kovářova kobyla chodí bosa,“ říká vesele sportovně vyhlížející žena.

Díky tomu, že se kolem Horobraní vytvořila komunita patnácti tisíc lidí, mají manželé finanční prostředky na provoz a další vývoj.

Jenom za server platí ročně skoro sto tisíc korun, což je dané i tím, že uživatelé nahráli do aplikace už jeden a půl milionu fotografií. „To je docela praktické, když jdete na kopec, který neznáte. Podíváte se, jak vypadá, třeba i v různých ročních období a z komentářů se dozvíte, kudy je výstup nejlepší,“ vysvětluje detaily Věra a Patrik dodává, že jsou popsané a fotografované skoro všechny vrcholy. „Odhaduju, že z těch šestnácti tisíc vrcholů nemá fotku už jen asi stovka.“

Patrik Drhlík aplikaci stále rozšiřuje, pokrývá už celou Evropu, kde eviduje přes 220 tisíc vrcholů, a je v pěti jazycích. Základní verze je zdarma a nadšencům z komunity nabízí placené vychytávky, různé hry a výzvy. To téměř stačí k živobytí.

„Určitě jsem měl plán už od začátku, nedělat to úplně zadarmo, ale mít tam nějakou vrstvu, která by se mohla rozvinout. Že se to povede takovým způsobem, s tím jsme nepočítali, ale je to příjemné.“ Kromě manželů pomáhá s Horobraním ještě Stanislav Vašátko, který se ale živí jako kovář.

„Ten má na starost především zpětnou vazbu od uživatelů. A taky hodně chodí, víc než my,“ nezapomene dodat s rozpustilým úsměvem Věra Drhlíková.

První verzi Horobraní spustil Patrik Drhlík 1. března 2019.