‚Chceme ulevit přetíženým místům.‘ Jeseníky nově rozmístí sčítače návštěvníků v oblíbených lokalitách

Na letní turistický ruch se připravují i na severu Moravy, v Jeseníkách. Letos s novinkou, na začátku sezony budou v nejoblíbenějších lokalitách rozmístěny sčítače turistů. Na jejich základě se návštěvníci budou moci lépe orientovat v tom, kde je momentálně větší nápor turistů. „Jde nám o to ulevit rušným místům," říká pro Radiožurnál Tomáš Rak, ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky. Praha 20:37 21. června 2024

Můžete popsat, jak budou sčítače fungovat a kde se tedy lidé dozvědí, kde jsou a kde nejsou turisté?

Sčítače budou fungovat on-line na principu zachycení pohybu přes sčítače ať už z levé nebo z pravé strany. To znamená, že sčítač bude monitorovat pohyb a jeho pomocí budeme monitorovat příchod a odchod turistů z klíčového místa. A těch míst bude v Jeseníkách celkem patnáct.

Jsou rozmístěny rovnoměrně na místa, která jsou dnes přetížená turistickým ruchem, jako je třeba Praděd, Dlouhé Stráně, Rejvíz a podobné lokality. A jsou na hranicích se všemi třemi kraji, to znamená na kraji Pardubickém, Moravskoslezském i Olomouckém.

Celý projekt má být unikátní. V čem je unikátní a jaký je třeba rozdíl oproti systému, jakým zatím registrujete počty návštěvníků v chráněné oblasti Jeseníků?

Data budou k dispozici široké veřejnosti on-line. To znamená, každý návštěvník Jeseníků, který tam bude chtít zavítat v pondělí 12. července, se podívá ráno dopoledne, jakým způsobem je v tuto chvíli zatížena lokalita Pradědu nebo lokalita třeba Rejvíz a buď se do té lokality vydá, nebo nevydá.

A budou tam také data, která budou reflektovat, které lokality jsou v jaký čas nejméně turisticky zatížené.

Sčítače turistů mají i na Šumavě nebo v Krkonoších. Je to tedy podobný systém?

Zřejmě se jedná o podobný systém, nicméně tam nedochází k on-line prezentaci aktuálního zatížení.

U nás tomu bude podobně, ale přidá se on-line hodnota, že se budete moci podívat na jakékoliv místo v reálném čase. A do toho budou k dispozici predikce zatížení v následujícím týdnu či měsíci.

Vy si od toho systému slibujete, že si turisti najdou v Jeseníkách i nová místa. Která to například jsou?

Samozřejmě si od toho slibujeme ulehčení místům, která jsou přeplněná. Nabídneme ale i možnost objevit místa jako na Javornicku, která jsou skrytá, ale mají romantickou hodnotu. Aktuálně to jsou rychlebské stezky. V podstatě jde o to, abychom rozprostřeli turisty po celé lokalitě.

Nebojíte se toho, že i ta skrytá místa budou nakonec plná turistů?

Nebojíme se toho, protože ta skrytá místa v podstatě nejsou tak úplně jednoduše dostupná. Spíš si myslím, že dojde k rozptýlení těch turistů v čase a právě i na těch místech. Ale ta jsou opravdu vzdálená, méně dostupná, a proto jsou ještě pořád neobjevená.