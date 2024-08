Divadlo a koncerty v okolí šumvaského lesa. Křišťanovický rybník nabízí intenzivní letní sezonu

„Voda je teplá, ale ráno je tu třináct stupňů, i když přes den třicet,“ říká Jan, který pochází z blízkých Prachatic, ale ve vsi pod rybníkem má rodinnou chalupu.

„Bývaly doby, kdy sem nejezdil vůbec nikdo. Plavali jsme tu sami. To ještě nebyla vybudovaná pláž, bývalo to hodně přírodní,“ vysvětluje chlapík, který k rybníku jezdí padesát let a zná ho jako svoje boty. Přírodním dojmem ale působí rybník stále.

Ze tří stran je obklopený smrky, východní břeh lemují vzrostlé břízy a krajina tak trochu připomíná tundru. „To občas lidi říkají, jako Aljaška nebo Sibiř,“ přikyvuje Josef Fojta, který si tu před osmi lety pronajal od obce pláž i se stánkem.

Základ rybníka tvoří kamenná hráz, kterou obec nechala před dvěma lety opravit. U hráze stojí levný a jednoduše vybavený kemp pro nenáročné turisty, který má v nájmu TJ Slavia Prachatice.

Kvůli opravě hráze si musel Josef Fojta najít i stálou práci. „Ze začátku mě to živilo, ale když rybník opravovali a na dva roky vypustili, nepřišel sem skoro nikdo, takže jsem začal jezdit do práce do Rakouska.“

O živobytí má tak vousatý čtyřicátník v kšiltovce postaráno a u stánku se baví. Jako muzikant sem začal zvát kapely a založil Křikulet, Křišťanovické kulturní léto. „Na cestě do práce strávím každý den tři hodiny, takže nemám čas chodit na koncerty. Proto je dělám tady a nikam nemusím jezdit,“ směje se na pláži Josef.

Život v maringotce

Ve slaměném klobouku přichází manželka Adéla, za každou ruku vede jednoho malého chlapce a spokojeně přitakává. „Výborný nápad dotáhnout kapely sem, když my se nikam nedostaneme.“

Světlovlasá žena učí na základní škole angličtinu a češtinu a o prázdninách se stará o stánek, který už má ale i solidní zastřešenou terasu. „Manžel sem dovezl maringotku, opravil ji, abychom se vešli, a tak tu i přespáváme. Zjistili jsme, že i takový prostor nám stačí k životu.“

Sezona u šumavského rybníka v nadmořské výšce 800 metrů daleko od města a nějakého většího sídla je krátká, ale intenzivní.

Hudební koncerty se daří rodákovi z Českých Budějovic pořádat od doby, kdy si místo pronajal. „Dělal jsem produkčního pro Plzeň2015, kolem muziky se točím celý život. Takže to dělám i tady, koncerty jsou v sobotu a v neděli pohádky pro děti. Snažím se získat nějaké granty, vstupné na koncerty je proto dobrovolné.“

U písečné pláže je Křišťanovický rybník mělký, svažuje se pomalu i dno je písčité, a proto se ve vodě plácá spousta dětí.

U hráze je hloubka kolem pěti až šesti metrů a i v této temné rašelinné vodě se prohánějí ryby, ovšem rybolov je podle starosty Jana Poličeka zakázaný: „Jsme v CHKO Šumava a podle pravidel můžeme v rybníku jednou za čas udělat výlov. Je to i kvůli tomu, aby se sem vrátily druhy, jako je třeba mlok. Také proto platí okolo rybníka přísný zákaz rozdělávání ohňů.“

Hlavním organizátorem sezony je na Křišťanovickém rybníku ale počasí. Jakmile se v této nadmořské výšce spustí déšť, jen tak se nezastaví. Například na vrchol Boubín je to vzdušnou čarou necelých deset kilometrů.