Do polského dolu se vracejí zlaté časy. Opuštěné tunely lákají v létě nikoliv horníky, ale tisíce turistů

Do zlatého dolu kousek za česko-polskými hranicemi se vracejí zlaté časy. Neobnovila se tam těžba zlata, ale znovu se tam valí davy návštěvníků. Ve městě Zloty stok je totiž soukromé muzeum dobývání zlata, které ale nabízí i interaktivní zábavu hlavně pro děti, ale i pro dospělé. Po hubených dvou letech způsobených koronavirovou pandemií jsou parkoviště před vstupem do areálu zase plná a turistů je skoro stejně jako před třemi lety. Reportáž Varšava 19:21 20. srpna 2022

Léto přeje turistice a ta hojí rány památkám, které utrpěly nedostatkem návštěvníků v posledních dvou letech. Koronavirovou pandemii přežilo i soukromé muzeum dobývání zlata ve Zlotém stoku v Polsku. Podle jeho spolumajitelky se možná dočká stejné návštěvnosti jako před pandemií.

První, co návštěvníky turistického komplexu bývalého zlatého dolu ve Zlotym stoku zaujme, je to, že záchody i parkoviště jsou zdarma. Jak říká většinová majitelka komplexu Alžběta Šumska, na tomto nechtějí vydělávat.

„Jsme vděční turistům, že k nám jezdí. Také naše vstupné není právě levné, proto jsou tu už v rámci lístků i parkování a toalety,“ říká Šumska.

„Pro mě je to normální. Je to jako když přijedu k někomu na návštěvu – přece neplatím za to, že mě pustil k sobě na toaletu. Vždycky jsem říkala svým zaměstnancům – od průvodce po uklízečku – že se mají k návštěvníkům chovat jako k hostům, kteří k nám přijeli,“ dodává.

Samotná prohlídka dolu trvá hodinu a čtvrt. Podle Šumské je přitom potřeba myslet i na děti, které nemusí samotný výklad příliš bavit.

„Celá atrakce je připravená pro dětské návštěvníky, aby ten malý turista, který se jde do dolu podívat, vydržel hodinu a čtvrt prohlídky. To je pro děti velmi dlouhá doba. Proto jsme na trase připravili různá dobrodružství, aby malí turisté vyšli z dolu spokojeni a aby si něco z historie dobývání zlata odnesli,“ vysvětluje.

Do dolu se vchází Gartrúdinou štolou, kde je chladno, kluzko a také mokro. Jednou z důlních atrakcí pro děti a omladinu je plechová skluzavka, aby si udělali lepší představu o tom, jak se kdysi z vrchních pater dolů dopravovala hornina anebo také horníci.

Do zlatého dolu ve Zlotym stoku přijelo v roce 2019, tedy před covidovou pandemií, 250 000 návštěvníků. Ředitelka komplexu Alžběta Šumska říká, že podle ukazatelů letní návštěvnosti se zdá, že se letos tohoto počtu podaří zase dosáhnout.