Velké výletní lodě se už do centra Benátek nedostanou. Město tak chce ochránit památky

Velké výletní lodě nebudou moci od září plout do některých kanálů v centru Benátek. Podle listu Financial Times o tom rozhodly italské úřady ve snaze předejít nehodám a chránit historické město i ekosystém benátské laguny. Podle kritiků jsou však plánovaná omezení nedostatečná. Benátky 6:18 9. srpna 2019

Dlouhodobé polemiky výrazně přiživila červnová nehoda, při níž loď s téměř 3000 pasažéry kvůli poruše motoru narazila do mola a do menší lodi. Lehce se při tom zranilo pět lidí. O měsíc později jiná obří loď málem v bouři narazila do jachty. Incidentů využili zastánci omezení, jimž nyní vyšla Itálie vstříc.

Lodě vážící přes tisíc tun budou nově nuceny kotvit v přístavech Fusina a Lombardia, aby nevplouvaly do exponovaného kanálu Guideca, který lemuje náměstí svatého Marka a odděluje čtvrť Dorsoduro od ostrova Giudecca. Právě v něm se stala červnová nehoda.

Do konce příštího roku by podle vládního plánu měla z centrální části Benátek být vypovězena zhruba třetina větších výletních lodí.

Již za předchozí vlády Itálie v roce 2017 schválila plán rozvoje benátské laguny, který podporuje výnosnou turistiku okružních plaveb a zároveň je šetrný k městu.

Výletní lodě mají do laguny vplouvat jinou cestou, nepřiblíží se při tom k náměstí svatého Marka a ty největší z nich budou kotvit na druhé straně zátoky.

Ekologové však tvrdí, že chystaná omezení jsou nedostatečná a obří lodě budou i nadále poškozovat křehký ekosystém laguny. Plující kolosy podle odborníků přispívají k erozi základů města, které i s lagunou figuruje na seznamu světového dědictví UNESCO.

#Venezia #VIDEO la nave da crociera #Opera di @MSC_Crociere fuori controllo ha speronato stamattina il battello fluviale #Michelangelo e la banchina.



Qualcuno ci spiegherà perché le navi che salvano vite sono sotto sequestro, mentre queste #grandinavi sono libere di far danni. pic.twitter.com/mSyhCMvvZc — Beppe Caccia (@beppecaccia) June 2, 2019