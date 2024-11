Mapuje vytížení turistických tras. ‚Zákazy chce vždy někdo porušit, proto doporučujeme,‘ říká Cirhan

Zkratka aplikace EPU spojuje ekologii, přírodu a udržitelnost. Daným principům má přispět naváděním návštěvníků po přetížených turistických trasách, či spíš mimo ně. „My prostřednictvím aplikace pouze doporučujeme. Je tam nástroj, který říká, kde je v určité době vyšší obsazenost – vybírejte si místo podle toho, kdy tam nebude tolik návštěvníků,“ nastiňuje pro Radiožurnál její autor Ladislav Cirhan. Praha 21:36 3. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Autor aplikace EPU Ladislav Cirhan | Foto: Patricie Strouhalová | Zdroj: Český rozhlas

EPU je nová turistická aplikace, se kterou se lidé můžou podívat do méně turisticky navštěvovaných oblastí. Kde se u vás zrodil ten nápad pomáhat regulovat pohyb lidí v těch někdy opravdu našlapaných turistických lokalitách? Šel jste na Sněžku a už vás to naštvalo?

To ne. To téma ve mně zrálo delší dobu, protože jsem posledních 30 let pracoval v oblasti cestování. Vydávali jsme průvodce, mapy a dělali v podstatě všechno okolo cestování. Tím posledním impulzem byly roky 2020 a 2021, kdy byla doba covidu, nesmělo se cestovat do zahraničí a spousta lidí začala cestovat po České republice.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Uživatele chceme zábavnou formou seznámit s okolní přírodou. Většina turistů vnímá, co okolo nich je, myslí si Ladislav Cirhan, autor aplikace EPU

V pandemické době se stalo, že byly přeplněné Národní parky i oblasti, které byly za normálních okolností méně navštěvované. Velmi trefně to popsal kolega z jednoho národního parku, který říkal: my tady v současné době máme lidi, kteří jsou o víkendu v nákupním centru, nebo tráví tento čas v Thajsku. To bylo popudem, kdy jsem řekl, že musíme něco udělat, aby se problém overturismu reguloval.

Co všechno se skrývá pod tou zkratkou EPU? Co to znamená?

Když jsme začali ten projekt připravovat, tak jsme říkali, že si musíme zaregistrovat domény, protože v okamžiku, kdy začneme téma komunikovat, bychom potom žádné domény nemuseli mít. Takže jsme si zaregistrovali doménu eupure.eu, protože jsme si říkali, že to možná do budoucna rozšíříme i do okolních států. A propos, to v současné době připravujeme.

S tou pracovní skupinou, kterou jsme se zástupci národních parků a Agentury ochrany přírody vytvořili, jsme komunikovali jako pracovní název EPU, protože kolegové, kteří pracovali na vývoji aplikace, říkali, že název aplikace musí být krátký, jinak si to uživatelé nezapamatují. Pak jsme u pracovního názvu zůstali. Je to takový akronym: ekologie, příroda, udržitelnost.

Letošní ITEP řešil také žhavé téma overturismu.

Na tradičním veletrhu se představila i novinka - aplikace EPU, která s tímto negativním jevem přírodě pomáhá



Ve dnech 19. - 21.9. probíhal v Plzni veletrh cestovního ruchu ITEP, kde se řešilo také ožehavé téma overturismu, které… pic.twitter.com/pfsnMhwpZ2 — EPU (@eupure_eu) September 23, 2024

Odborníci na cestovní ruch říkají, že nejsložitější možnou verzí regulace cestovního ruchu jsou výchovné prostředky. Vy jste si vybrali vlastně ten nejsložitější přístup, tak si říkám, proč?

To je jistě téma, které je na zvážení. Pokud chcete někoho regulovat a někomu něco zakazovat, tak se pokaždé objeví určitá komunita lidí, která si řekne: jestliže do těchto oblastí nemůžeme nebo obecně by se tam nemělo chodit, tak to my zrovna chceme! Zrovna se chceme podívat do oblastí Národního parku Šumava, kam je v určitém časovém období kvůli hnízdění tetřeva zakázáno vstupovat.

Vždy se najde někdo, kdo má zájem opatření porušovat. A to jsme právě nechtěli, regulovat je, nicméně jim doporučujeme. To znamená, že v okamžiku, kdy vstoupí do nějaké oblasti se zvýšenou ochranou, tak je prostřednictvím notifikace upozorníme na to, že se dostali do oblasti, že se mohou pohybovat pouze po značených cestách a že jsou tam určitá návštěvnická pravidla, která se musí dodržovat.

Myslím, že velkým benefitem je také to, že se návštěvníci nemůžou vymlouvat, že to nevěděli, protože v aplikaci je to jasně řečené.

Výběr podle návštěvníků

Kam byste se třeba kvůli množství turistů v některém období prostě nevydal, nebo jste tam už hodně dlouhou dobu nebyl?

To je vždycky subjektivní názor. Každý má svoje zájmy a já bych nechtěl říkat – a hlavně aplikace by neměla někomu říkat: tam byste neměl jet, jeďte tam.

Aplikace Horobraní umožňuje lidem dokumentovat vystoupané vrcholky. Pokrývá už celou Evropu Číst článek

Myslím si, že každý by si měl vybrat svůj okruh zájmů. My jim pouze prostřednictvím aplikace doporučujeme. Je tam nástroj, který jim říká, kde je v určité době vyšší obsazenost – vybírejte si to místo podle toho, kdy tam nebude tolik návštěvníků.

Vy říkáte, že chcete, aby aplikace donutila lidi k tomu být odpovědní za ochranu přírody i za zachování biodiverzity ohrožených míst, kterých by se to mohlo přímo dotýkat. Nemůže tam ale, přece jen, být kvůli vaší aplikaci také přeplněno?

My doufáme, že ne, pokud uživatel skutečně plánuje. Máme tam jeden velmi potřebný nástroj: aplikace ukazuje obsazenost v těch oblastech podle období.

Jako u těch nákupních center.

Nevím, jestli nákupních center, tomu jsme se určitě nechtěli přibližovat. My jsme sebrali data ze sčítačů a vytvořili jsme neuronovou síť pro umělou inteligenci, která podle obsazenosti připravuje pro určité dny a oblasti prognózy, kolik lidí na těch trasách bude. A samozřejmě se snažíme, aby s tím uživatelé pracovali a vybrali si čas, kdy tam bude co nejméně lidí.

Na konci Naučné stezky Zlatodůl Roudný se můžete občerstvit v samoobslužném Lesním baru Číst článek

Takže byste viděl, pro větší udržitelnost cestování celosvětově, jako další z funkčních modelů zavádět třeba právě kapacitní omezení na určitá místa?

To je určitě záležitost, která je velkým tématem. Kapacitní omezení jsou samozřejmě jeden z nástrojů, ale já si myslím, že nejdůležitější je plánování a informace pro plánování důležité. A to jsou právě informace o obsazenosti.

Jakými způsoby kultivuje aplikace EPU vztah návštěvníků k obyvatelům krajiny? A kam Ladislav Cirhan sám na její popud vydal? Poslechněte si záznam celého rozhovoru v úvodu článku.