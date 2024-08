Měli bychom děti učit, že najdou léčbu v přírodě a že je na dosah ruky, říká aromaterapeutka

„Každý impulz, který k nám přichází čichovým nervem, v nás něco vyvolává. Ale je otázka, jestli nás to potom umí léčit,“ říká aromaterapeutka Adéla Zrubecká, která je zároveň spolumajitelkou firmy obchodující s přírodní a aromaterapeutickou kosmetikou. Jak se ke svému oboru dostala? A na jakém principu funguje léčení éterickými oleji? Host Lucie Výborné Praha 20:19 25. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aromaterapie (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Myslím si, že by stálo za to se dostat k nejčastějšímu mýtu. Ten zní: všechno, co voní, je aromaterapie. Toto musíte potkávat pořád, že ano?

Určitě. A je to ten mýtus, který je potřeba vyvracet. V tom širším slova smyslu samozřejmě aromaterapie funguje tak, jak říkáte – že všechno, každý impulz, který k nám přichází čichovým nervem, v nás něco vyvolává. Ale je otázka, jestli nás to potom umí léčit a jestli nás to umí harmonizovat, nebo jestli nám to třeba nedělá dobře.

Hlavní rozdíl mezi aromaterapií a něčím, co jenom voní, je v tom, že éterické oleje pochází ze srdečnatých rostlin, které jsou léčivé a mají v sobě účinné látky. Jsou ohromně komplexní, jeden éterický olej může obsahovat tři sta čtyři sta různých chemických látek.

V té přírodnosti je ohromná komplexita – na rozdíl od syntetického oleje nebo syntetické vůně – jak se dneska vyrábí 90 procent parfémů na trhu – nebo různé aviváže, vůně, které se používají do toaletních potřeb. To jenom voní, ale nemá to tu přírodní komplexitu, nemá to ty účinné látky a může to vyvolávat reakce, které nejsou úplně přirozené, jako jsou třeba alergické reakce.

Jak to v tom mozku funguje, když budu inhalovat nějaký éterický olej nebo nějakou směs? Co se děje ve chvíli, kdy se nadechnu?

Ta vonná látka se váže na čichový nerv, který ústí v nose a končí v limbickém systému v našem mozku. Je to nejkratší cesta do mozku. Tím, jak dostanete ten impulz, se nastartovávají neurochemické procesy v mozku a získáváte nějakou reakci. Ta může být jak fyzická, tak psychická, protože zároveň tím, že se nadechujete, tu chemickou látku, byť je přírodní, dostáváte do krevního oběhu.

V plicích dochází ke kyslíkové výměně, takže obě ty cesty se propojují najednou a nejde je oddělit. Na jedné straně působí ta psychika, to podvědomí, ten limbický systém, ta mozková reakce. A na druhé straně je ta chemická látka, která koluje v našem krevním oběhu a může způsobovat nějaké fyzické změny.

Znamená to, že když to někdo není schopen přijmout jako metodu, která by mohla prospět jeho zdraví, tak ten aromatický olej, který by mohl přispět třeba k jeho výraznému zklidnění nebo k redukci nějakých dýchacích potíží, s ním nic neudělá?

Pořád je tam ta složka chemické látky. To znamená, že ať už tomu věříte, nebo nevěříte, je to stejné, jako když si vezmete třeba lék, klasickou pilulku. Ta taky funguje na principu, že se uvolní chemické látky do krevního oběhu a něco v tom těle dělá. Toto je vlastně stejný princip. A nemusíte jenom inhalovat, můžete je používat i v masáži, v obkladech, v koupeli, takže to dostáváte do těla nejen přes dýchací systém, ale i přes pokožku.

Vím, že se nás obchodníci snaží všelijak „zmáknout“. Především vizuálně, třeba prostřednictvím uspořádání produktů a tak dále. Dělají to někteří i prostřednictvím vůně?

Hodně se to dělá prostřednictvím vůně a málo se o tom ví. Ale v supermarketech, v obchodech, kde se prodávají potraviny, se využívají vůně jídla pro to, aby se stimuloval nákup. Běžně v Japonsku, v Americe se používají do klimatizací vůně, aby byl zákazník v pohodě, spokojený, aby tam strávil co nejvíc času a tím pádem i co nejvíc nakoupil.

Jaký éterický olej bych potřebovala rozptýlit do klimatizace, aby v mém obchodě vydržel ten zákazník co nejdéle?

Ideálně něco, co ho uklidní. Je to trochu podobné, jako když se používá hudba. Když vlezu do nějakého obchodu a je tam rychlá hudba, tak se snažím být co nejrychleji pryč. Ale když tam pustím relaxační hudbou nebo vytvořím příjemnou atmosféru, tak mám tendenci v tom obchodě strávit víc času. Myslím, že toto je velmi podobný mechanismus i s těmi vůněmi. Potřebuji toho člověka zklidnit, potřebuji ho uvést do harmonie a pak mám šanci, že v tom obchůdku stráví víc času.

Adélo, vy jste autorkou Voňavých léčivých pohádek. To jsou pohádky pro děti, nebo spíš pro dospělé?

Jsou to pohádky pro děti. Tím, že se učíme z příběhu, tak toto je důležitá součást každého dětství a výchovy dětí. To bylo mojí ambicí – propojit příběh vůně konkrétního éterického oleje s ošetřením konkrétních obtíží.

V té knize je dvanáct pohádek, které jsou na dvanáct různých obtíží s dvanácti různými oleji a doporučením pro rodiče, jak tyto oleje aplikovat co nejjednodušším způsobem právě v rámci toho příběhu. Myslím si, že je důležité naše děti učit, že najdou léčbu v přírodě a že ji můžou mít na dosah ruky. Že se jim propojí ta čichová paměť s vůní éterického oleje a s tím, že jim příroda dokáže pomoct.

Proč se Adéla Zrubecká rozhodla opustit Prahu? Který éterický olej se destiluje v Čechách? A existuje ideální čas pro sběr bylin? Poslechněte si celý rozhovor v horní části článku.