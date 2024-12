Baví mě inspirovat děti. Necháváme je samostatně se rozvíjet, říká vedoucí hasičských kroužků

Působí ve sboru dobrovolných hasičů ve Vlašimi, je jednou z nejlepších v požárním sportu u nás. Pořádá kroužky pro děti, které vede nejen k hasičině, ale také ke sportu obecně. „Každé dítě je jiné, s každým se jinak pracuje. Necháváme je samovolně se rozvíjet, aby si samy přišly na to, co je baví, čemu se chtějí víc věnovat,“ popisuje Adéla Šaňková v cyklu Českého rozhlasu Narozeni do svobody, který přináší příběhy inspirativních mladých lidí. Narozeni do svobody Vlašim 7:00 17. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adéla Šaňková | Zdroj: Archiv Adély Šaňkové

Co pro vás znamená svoboda?

To je těžké říct, protože já jsem ročník 2000, takže nedokážu zhodnotit, co bylo předtím. Ale o novodobé dějiny jsem se hodně zajímala, jsem nadšenec do historie, na základní škole mě dějepis hodně bavil.

Pro mě hodně znamená, že můžu svobodně chodit k volbám, můžu se volně pohybovat, dělat si, co chci, a nemusím nikde nikomu vysvětlovat, proč jsem něco dělala.

Hasičské kroužky

Působíte ve sboru dobrovolných hasičů ve Vlašimi, kde organizujete i kroužky pro děti. Jak váš pracovní den vypadá?

Všechno dělám dobrovolně, s kroužkem jsem začala okolo svých sedmnácti let, tak mám kromě toho i své zaměstnání.

Kroužek máme v pondělí od čtyř do šesti, takže jsem ve své práci, pak jedu na hasičárnu, tam si kroužek s kolegyní připravíme a pak trávíme dvě hodiny s dětmi. Potom zase všechno uklízíme, předáváme děti rodičům a vyrážíme domů.

To, co se učíme, předáváme dětem, popisuje hasička | Zdroj: Archiv Adély Šaňkové

Proč jste se rozhodla pracovat právě s dětmi?

Nejdřív jsem chtěla vyzkoušet, jestli mě to vůbec bude bavit, ze začátku jsem to opravdu jen zkoušela. Ale potom jsem se v tom našla. Bavilo mě inspirovat děti. Většinou tam jsou děti od čtyř do osmnácti let. Ty nejmenší učíme prevenci. To, co se učíme, předáváme dětem.

Každé dítě je úplně jiné, s každým se jinak pracuje. Necháváme je samovolně se rozvíjet, aby si samy přišly na to, co je baví, čemu se chtějí víc věnovat.

Neděláme jenom sport, ale i různé volnočasové aktivity, učíme děti novým věcem. Necháváme je ale, aby se samy rozhodovaly, co je pro ně nejlepší.

Kdo vás k dobrovolným hasičům přivedl?

Můj starší bratr. Ještě na základní škole jsme měli branné dny a dobrovolní hasiči tam měli svůj stánek s prevencí a podařilo se jim mého bratra „zlanařit“ a ten k tomu poté přivedl i mě.

Stát si za svým

Co vás motivovalo vytrvat?

Je tam dobrý kolektiv, důležitá je pomoc lidem a hlavně, že se u toho drží ten dětský kroužek. Líbí se mi, že tam motivuji a učím děti novým věcem a že vychováváme novou generaci hasičů.

Co je podle vás dnešní největší hrozbou?

Že si lidé nestojí za svým názorem, že se bojí třeba i něco říct, i když máme svobodu. Pořád se drží v ústraní a nedokážou říct pořádně na plnou pusu, co si myslí.

A co je naopak to nejlepší, co dnešní doba přináší?

Rozvoj technologií, které nám některé věci usnadňují, některé zase ne, ale máme větší volnost.

