Dobrovolníci u Keblic paběrkují zelí. To potom poputuje do potravinové banky a odtud k potřebným

Zelenina poputuje do skladů Potravinové banky Ústeckého kraje a odtud do organizací pomáhajících potřebným.

Každou zelnou hlávku musí dobrovolníci zbavit špatných listů, aby zelí ve skladu vydrželo co nejdéle.

„Očistí se to a pak se to odřízne od toho kořene – zbaví se to zelí prostě jen toho nejhoršího,“ vysvětluje dobrovolník Martin Nevlida, jak sklízet co nejrychleji.

Rychlost je teď důležitá. Teplota na poli je totiž už od časného rána přes 25 stupňů a rychle stoupá.

„Chodili jsme také na mrkev, cibuli a česnek. Něco nasbíráme a uděláme dobrý skutek pro ty potřebný,“ shrnuje dobrovolnice Andrea, které jde práce rychle od ruky.

„Třeba tenhle úsek nám dali kompletně k dispozici, ale v rámci našich možností, tedy vozů nebo chladících boxů, které máme k dispozici – vzhledem k tomu počasí, jaké je,“ ukazuje logistik potravinové banky Leo Hýř.

Kvůli horku nestíhají zemědělci včas sklízet

Právě počasí určuje, kolik zelí si dobrovolníci mohou zdarma z pole odnést. „Určitě to schválně neděláme, ale ovlivňuje to počasí. Když je jako letos, tak nestíháme sklízet a na polích toho zbyde víc,“ přibližuje Andrea Gubaničová ze zemědělského podniku v Bohušovicích nad Ohří.

Za den dobrovolníci nasbírají zhruba 50 přepravek, které okamžitě zamíří do skladu potravinové banky.

Sezona paběrkování ale ještě nekončí. „V regionu máme víc zemědělců, kteří nám pomáhají – máme od nich nejen zelí, ale třeba i brambory nebo jablka,“ dodává Hýř.

Z Potravinové banky Ústeckého kraje pak ovoce a zelenina zamíří do jedné z 60 organizací, které tato banka zásobuje.