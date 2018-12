Olšava jako dárek. Folkloristé z Uherského Brodu budou hrát naživo jako Ježíškova vnoučata

Ježíškova vnoučata nadělovala v pražských Řeporyjích. Senioři z Domu u Agáty dostali motomed

Občas se u Ježíškových vnoučat objeví jako přání něco, co si musí darující nejdřív vyhledat na internetu, aby věděli, co to vlastně je. To byl i případ motomedu pro Dům u Agáty v pražských Řeporyjích.