Menstruujeme od začátku lidstva a nedokážeme se o tom bavit, říká zakladatelka projektu AcceCycle

Marika Anna Mlčková je sedmnáctiletou studentkou třetího ročníku pražského gymnázia a zakladatelkou projektu AcceCycle. Ten se snaží bojovat s menstruační chudobou na školách. K tématu provedla i vlastní výzkum a sama aktuálně spolupracuje s několika pražskými školami, kam menstruační potřeby dodává ve spolupráci s neziskovou organizací Sola pomáhá. Praha 22:11 30. ledna 2025

Zároveň se Marika Mlčková taky dvakrát zúčastnila kulatého stolu v Poslanecké sněmovně a zasazuje se o to, aby došlo ke změně hygienické vyhlášky a menstruační potřeby byly ve školách volně dostupné stejně jako je třeba mýdlo nebo toaletní papír.

Podle Mariky Mlčkové by měla výuka o menstruaci prostupovat ideálně celým vzděláváním, už od prvního stupně základních škol.

„Holky teď začínají menstruovat v hrozně nízkém věku. Začne menstruovat osmileté dítě a vůbec neví, co se děje a říká si, že umírá, protože krvácí. Musíme se o tom začít bavit už na prvním stupni, podle mého názoru stačí úplně jednoduše – co to je, kdy to zhruba začne a jak to vypadá. A nějak ty děti navést k tomu, aby se o tom bavily. Mezi sebou nebo s rodiči. A od druhého stupně, kdy začíná menstruovat většina holek, by bylo dobré se o tom bavit nejenom z biologického pohledu, ale i z toho sociálního,“ říká.

„V Rámcovém vzdělávacím plánu není žádná zmínka o menstruaci, takže to, jak to školy učí, je úplně na nich. Jestli to vysvětlí jen holkám, všem, nebo se o tom nebudou bavit vůbec. Je to na rozhodnutí jednotlivých škol. Což je podle mě špatně, protože je to věc, která je relevantní nejenom pro holky, ale i pro kluky. Menstruujeme od začátku lidstva a pořád se o tom nedokážeme normálně bavit,“ dodává.

Jaké genderové stereotypy ještě převládají v mladé generaci a jak se dá kloubit studium na gymnáziu s neziskovými aktivitami? Poslechněte si rozhovor s Marikou Annou Mlčkovou, zakladatelkou projektu AcceCycle.