Toaletní papír, mýdlo, vložky a tampony. Na školách by mohly být povinně i menstruační potřeby

„Děvčata tu mají na parapetu košíček, který jsme dostali společně s menstruačními potřebami,“ ukazuje zástupkyně ředitele pražské Základní školy U Uranie Božena Palusgová na malou umělohmotnou přihrádku u okna na dámských toaletách.

V přihrádce jsou vložky i tampony různých velikostí. „Děvčata si mohou vybrat, co je pro ně vhodné,“ dodává pedagožka. Škola se zapojila do projektu organizace Člověk v tísni. Ta na podzim desítkám škol po celé republice zajistila menstruační potřeby na celý rok.

„Dřív jsme je kupovali my,“ říká zástupkyně Božena Palusgová. Škola na počet žáků není velká, chodí do ní ale děti ze sociálně slabších rodin.

Projekt neziskové organizace měl nicméně upozornit nejen na menstruační chudobu, tedy na skutečnost, kdy ženy a dívky nemají adekvátní přístup k vložkám či tamponům pro svůj nízký příjem. „Cílem našeho projektu je spíš poukázat na to, že menstruační potřeby do škol na toalety patří,“ popisuje koordinátorka projektu Kristýna Bojič.

Podle Bojič je o projekt velký zájem. Zásoby vložek, které měli k dispozici, už ale mají rozdané. A kontaktují je další školy nebo studentské organizace. „Určitě není v možnostech naší ani jiných neziskových organizací zajišťovat všechny školy v České republice,“ dodává.

Ostrava jako průkopník systémové změny

První, kdo začal systémově řešit to, že by na základních školách mohly být menstruační potřeby zdarma, bylo město Ostrava. Tamní náměstek primátora Zbyněk Pražák (KDU-ČSL) prosadil, aby z rozpočtu šlo na nákup vložek pro 54 základních škol na rok milion korun.

„Já jsem se asi před rokem nechal inspirovat zkušenostmi z některých zemí, kde řeší pomoc dívkám při menstruaci,“ vysvětlil Pražák. Na mysli má například Skotsko nebo Španělsko, kde je zákonem dané, že menstruační potřeby jsou zdarma pro všechny, kteří je potřebují.

Náměstek primátora svoji zkušenost popisoval na začátku ledna politikům a političkám na kulatém stole v Poslanecké sněmovně. Pražák odhadl, že kdyby se „ostravský scénář“ měl přenést na celou republiku, stálo by to asi 120 milionů korun ročně.

„Nemyslím si, že jsou to velké peníze. Ale efekt to má veliký. Děvčata méně absentují ve škole, méně odcházejí ze školy. Pomáhá to k detabuizaci menstruace,“ popsal praxi Pražák.

Povinné vybavení toalet

Menstruační potřeby zdarma na všech základních a středních školách by mohla předepsat hygienická vyhláška. Teď je povinné mít na školních toaletách mýdlo a toaletní papír. Vyhlášku má v gesci resort zdravotnictví.

„Ministerstvo zdravotnictví může tuhle vyhlášku vydat poměrně rychle, určitě do léta, aby platila od příštího školního roku. Nicméně je to ministerstvo školství, které musí zvážit, jestli je tato povinnost namístě,“ řekl náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník (KDU-ČSL).

Ministerstvo školství je podle náměstka Jiřího Nantla (ODS) k legislativním krokům připravené. „Komunikace těch resortů o této problematice běží, takže já si myslím, že je to spíš o politické dohodě,“ zmínil Nantl důležitou podmínku. Dohodnout se teď totiž primárně musí šéfové obou resortů, případně celá vládní čtyřkoalice.

Podle náměstka Nantla by například finanční zátěž nebyla veliká. Odhadovaných 120 milionů korun ročně by šlo z rozpočtů zřizovatelů škol. „Mně se zdá, že to není zavedeno proto, že jsme o tom doteď nebyli zvyklí mluvit,“ dodává.

Menstruace jako tabu

„Malinko se ta diskuse už posunula. Ale není to moc. Dospívající děvčata se o tom stydí mluvit,“ přidává své zkušenosti z praxe Božena Palusgová z pražské základní školy.

Podle zhruba dva roky starého průzkumu NMS Market Research by až 40 procent Čechů na veřejnosti o menstruaci nemluvilo.

„Jako se nestydíme mluvit o toaletním papíru, že ho potřebujeme, proč bychom se měli stydět mluvit o menstruaci. Je to život, tak to je,“ uzavírá zástupkyně.