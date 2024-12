Náš projekt vznikl díky patriotismu a stesku. Přivedl mě zpátky domů, říká propagátor Ostravy Petrus

Jan Petrus je Ostravák srdcem i duší. Po letech za hranicemi se tak rozhodl se svou sestrou rozjet projekt Naše Ostrava, kdy prostřednictvím videí na sociálních sítích město propaguje a bourá o něm nejrůznější stereotypy. „Chceme to pořád posouvat dál a dávat městu, regionu a celé zemi něco nazpátek,“ říká čtyřiatřicetiletý influencer v rozhovoru v rámci seriálu Českého rozhlasu Narozeni do svobody o inspirativních mladých lidech. Narozeni do svobody Ostrava 7:00 1. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Petrus | Foto: Jan Petrus | Zdroj: iROZHLAS.cz

Narodil jste se těsně před konecem komunismu v Československu - v prosinci 1989. Co pro vás znamená svoboda?

Svoboda pro mě znamená jednu z nejzásadnějších hodnot v životě. Bez svobody by člověk nebyl člověkem. Žít se samozřejmě dá i v totalitě. Člověk si pak musí svobodu kompenzovat buď nějakým útěkem, například skrz umění, nebo čímkoliv jiným. Myslím si ale, že žít ve svobodném světě je prostě klíčové.

Ještě donedávna jste žil v zahraničí. Co vás vedlo k založení projektu Naše Ostrava?

Asi to byl čistý patriotismus a trochu možná i stesk po domově. Když jsem projekt zakládal, žil jsem v zahraničí už docela dlouho – čtyři roky v Americe a asi šest let v Holandsku. Chtěl jsem se přiblížit zpět k domovu a vrátit Česku něco za to, že mě vychovalo a vypustilo do světa. Nakonec mě to dovedlo až zpátky domů.

Projekt vznikl na přelomu roku 2020 a 2021. Momentálně se mu věnuju trošku víc než předtím a dělám to už z Ostravy. Snažíme se ho pořád posouvat dál a dávat městu, regionu a celé zemi něco nazpátek.

Vstup na festivalu Colours of Ostrava | Foto: Jan Petrus | Zdroj: iROZHLAS.cz

Veřejná práce v takovém měřítku musí představovat řadu překážek. Co na ní považujete za to nejtěžší?

Nejtěžší je asi najít si volný čas k tomu, aby dal člověk všechno dohromady. Pokud to chcete opravdu rozjet a dělat ty věci kvalitně, něco do toho musíte investovat. Jsou to peníze, čas a celková vůle pokračovat v tom projektu dál, i když přijdou těžší momenty. V tomhle ohledu to určitě náročné je, ale potom člověk vidí ty výsledky a má z toho radost.

Jsou výsledky to jediné, co vás motivuje pokračovat?

Kromě toho je to i odezva od lidí, kteří nás poslouchají, dívají se na naše videa nebo čtou moje tweety. Už jsme si vybudovali publikum, které nás dobíjí. Očekává, že jim budeme doručovat to, co jim doručujeme. Že se skrz zábavný a poučný kontent dozví něco nového o Ostravě, i když v tom městě třeba žijí.

Ruská hrozba

Abych se vrátila k tématu 17. listopadu. Co v dnešní době považujete za největší hrozbu?

Rusko. Pro náš středoevropský prostor jednoznačně Rusko, které vede válku na Ukrajině a kterou je potřeba vyhrát. Protože u nás jsme si v souvislosti se 17. listopadem tu svobodu vybojovali. Udržujeme tady demokratický režim, chodíme k volbám a jsme aktivní ve veřejném životě.

Jsou ale země, kde tyhle výdobytky nemají. Myslím si, že je naší povinností pomáhat minimálně disidentům v těchto zemích a lidem, kteří jsou svobodomyslní a žijí v režimech typu Rusko, Čína nebo Írán, kde je celkem šílená totalita.

A naopak, co nejlepšího podle vás dnešní doba přináší?

Z mé zkušenosti jsou to otevřené hranice a Evropská unie. Evropská unie pracuje v můj prospěch, přestože na ni spousta lidí nadává. Těžil jsem z ní. Mohl jsem odejít do Nizozemska bez toho, abych tam žádal o jakékoliv vízum.

Mohl jsem tam začít žít, pracovat, studovat a nebyla v tom jediná překážka. Tohle považuji za obrovské dobro moderní doby. Je to strašně pohodlné.