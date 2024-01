Místo mrazu teplé jídlo a lůžko v noclehárně. I letos mohou lidé koupit nocleženky pro osoby bez domova

V listopadu spustila Armáda spásy už po osmé projekt takzvaných nocleženek. Za 100 korun mohou lidé koupit poukaz, který zajistí přespání v noclehárně člověku bez domova, který by jinak musel zůstat v mrazech na ulici. Průměrně lidé každý rok zajistí 30 tisíc noclehů. Tuto zimu jich koupili zatím polovinu. Praha 18:46 9. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít I letos mohou lidé kupovat nocleženky pro lidi bez domova (ilustrační foto) | Foto: Michal Záboj | Zdroj: Český rozhlas

Nocleženka zajistí lidem bez domova lůžko na přespání v noclehárnách Armády spásy, které jsou momentálně v devíti městech v České republice. Jedná se o Prahu, Brno, Karlovy Vary, Ostravu, Krnov, Opavu, Šumperk, Jirkov a Havířov.

„Dvě třetiny nocleženek využijí tři největší města České republiky, kde máme noclehárny, a to je Praha, Brno, Ostrava. V těchto městech s výjimkou Brna je nocleháren nejvíce. Samozřejmě je spousta měst, kde my noclehárny nemáme, ale fungují tam aktivně obdobné organizace,“ popsal pro Český rozhlas koordinátor projektu Nocleženka Jakub Roun.

„Nocleženka zahrnuje přespání v noclehárnách Armády spásy, základní občerstvení, je tam k dispozici polévka s pečivem, teplý nápoj, může se to lišit město od města. V noclehárně může zároveň vykonat nějakou základní hygienu a co je důležité, tak se tam člověk bez domova setkává se sociálním pracovníkem, který v noclehárně pracuje, který s ním může začít nějakým způsobem řešit jeho životní situaci,“ vysvětlil dále Roun princip nocleženek. Doplnil, že v některých noclehárnách je také možné zajistit akutní zdravotní vyšetření.

Až 50 tisíc nocleženek

Nocleženky využívají lidé bez domova primárně v zimním období, v ojedinělých případech také jindy během roku. Kolika lidem už „poukázky“ na nocleh pomohly, je ale podle Rouna těžké říct.

„Ročně je to v průměru zhruba 30 tisíc noclehů. To ale samozřejmě znamená že, někdo mohl nocleh využít i vícekrát. 30 tisíc je nějaký průměr, který se opakuje poslední roky. Pokud byly hodně silné mrazy, třeba v roce třeba 2021, tak se nám dokonce podařilo získat 50 tisíc nocleženek. V začátcích to naopak bylo trošičku méně, okolo 20 tisíc,“ uvedl.

Lidé bez domova sami chodí do noclehárPřesen, kde mohou nocleženky využít. V některých městech má Armáda spásy také terénní pracovníky, kteří mohou lidi bez domova do nocleháren nasměrovat. Nocleženky rozděluje Armáda spásy na základě praxe sociálních pracovníků, kteří jsou na místě.

„Zadají požadavek, kolik si myslí, že by nocleženek využili a průběžně nocleženky evidují. My tak máme zpětnou vazbu, kolik jich ještě bude potřeba. V prvních měsících zimy většinou dárci darují okolo 15 tisíc nocleženek a v prvních měsících dalšího roku, tedy teď, dalších 15 tisíc,“ popsal dále koordinátor projektu pro Český rozhlas.

‚ Jen nocleh nestačí ‘

Zajištěním noclehu za mrazivých nocí však pomoc nekončí. Je to časti první krok k návratu do běžného života.

„To je naším hlavním, dlouhodobým, ale i nelehkým cílem,“ uvedl Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy. „I proto máme heslo ‚Jen nocleh nestačí‘ a poukazujeme na systém dlouhodobé pomoci, díky které se naši klienti mohou dostat ze své nelehké životní situace.“

„Pro nás je primární to, aby žádný člověk nemusel trávit v těchto studených nocích čas venku a to je ten hlavní cíl projektu nocleženka. Stává se, že někteří dárci jsou natolik štědří a posílají peníze i na jiné projekty nebo více peněz na nocleženku a pak samozřejmě hledáme nějaké jejich adekvátní využití,“ shrnuje poslání projektu Nocleženka Roun.