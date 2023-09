‚Až polovina trans lidí se pokusí o sebevraždu. Podporu potřebují i jejich blízcí,‘ vysvětluje psycholog

Věda ví stále více o lidské sexualitě, psychologii i biologii ve vztahu k trans lidem. I právě z pohledu biologie člověka neexistují jen dvě snadno rozlišitelná pohlaví. Existuje menšina lidí, které nelze pevně zařadit jedné z kategorií muž žena. Někteří z těchto lidí mohou mít děti, jiní ne. Schopnost zplodit dítě ale není jedinou možností, úkolem, který člověk v životě má. Lidský život je bohatá a barevná zkušenost. Trans lidé i jejich blízcí se potýkají s duševní problémy, úzkostmi, depresemi, výčitkami a studem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jaký je rozdíl mezi pohlavím a genderem? Co ví současná věda o trans lidech? Proč mají trans lidé větší riziko sebevražd a duševních obtíží? Jak pomoci jim i jejich blízkým? Uslyšíte v celém záznamu rozhovoru

Jaký je rozdíl mezi genderovou a biologickým pohlavím?

Gender a biologické pohlaví jsou dva odlišné koncepty, které se ale částečně ovlivňují. Pokud mluvíme o biologickém pohlaví, to je taková biologická charakteristika, kterou třeba posuzuje lékař. Když se narodí dítě, rozděluje buďto do kategorie muž, nebo do kategorie žena podle biologických orgánů, které vidí. Pokud je to nejasné, pak je dítě identifikováno jako intersex. Můžeme si to ale rozdělit na jednotlivé části.

Jednak tedy na vnější pohlavní orgány, vnitřní pohlavní orgány, pohlavní žlázy, hormony, respektive hormonální hladinu a na chromozomální výbavu. Pokud mluvíme o intersex lidech, tak dochází k různému promíchání, k různým variantám těchto charakteristik. Není úplně zřejmé, jestli by dítě mělo být zařazeno do kategorie muž nebo do kategorie žena.

Co se týče genderové identity, ta je více psychická. Spojena s tím, jak se člověk sám se prožívá, jak se identifikuje. Ovlivňují to velmi společenské faktory. Očekávání, která máme od mužů a od žen. Člověk se během života, dětství a dospívání učí, co to je být správným mužem, co to je být správnou ženou. A některé z těchto charakteristik si do své identity integruje, jiné naopak odvrhne. Nebo je považuje za něco, co není integrální součástí jeho identity.

To znamená, že pouze na základě řekněme podoby tvaru a funkce těch pohlavních orgánů zkrátka nemůžeme rozlišit a definovat pouze kategorie muž a žena? Nejsou pevné? Je skutečně z hlediska biologie, anatomie i možnost nějakého překryvu, variability?

Ano, zdá se, že třeba jedno procento populace, možná i více intersexuální. To samozřejmě problematizuje náš standardní pohled na pohlaví, že existují čistě jen dvě kategorie lidí.

‚Učitelé neví, jak na sexuální výchovu.‘ Nový podcast pomáhá pedagogům mluvit o sexualitě i genderu Číst článek

Jak věda nebo odborníci definují, zda se jedná o deviaci, dysfunkci nebo patologii? Anebo zda je to zkrátka biologický projev, který je přirozený a nějakým způsobem funkční? Zkrátka člověk má trochu jiné tělo, jako třeba když je někdo abnormálně vysoký?

V současné době se odborníci přiklání k tomu tyto variace depatologizovat. To znamená dívat se na určité odchylky, které vznikají v průběhu teda pohlavního vývoje. Například v děloze, nebo odlišným genetickým vývojem jedince. Někteří lidé, kteří jsou intersexuální, mohou se svojí biologickou výbavou mít děti, jiní ne. Ale na základě toho se v současné době zcela neposuzuje míra toho, jestli se na tyto odchylky díváme jako na patologii, nebo ne.

Smozřejmě v rámci odborné veřejnosti existují různé názory na toto téma. Jak jsem řekl, v současné době je spíše tendence tyto odchylky vnímat jako nějaké variace, které vznikají v rámci evolučního vývoje lidstva.

Můžeme hovořit také o sexuální, partnerské a romantické identitě, orientaci a vztahovosti?

V tomto kontextu bych rozdělil genderovou identitu a sexuální orientaci. Někdy se to plete dohromady. Genderová identita, jak už jsem o tom říkal, je pocit příslušnosti k nějakému pohlaví. Sexuální orientace je romantická sexuální přitažlivost k určitému pohlaví. Takže existují trans lidé, kteří mohou být heterosexuální. Někteří se takto nazývají. Znamená to, že přejdou do určité role. Například do ženské a přitahují je muži.

Pak máme i celou řadu trans lidí, ale i cis lidí, kteří jsou přitahováni stejným pohlavím nebo více pohlavími. Identifikují se třeba jako bisexuální nebo sexuální.

Poslechněte si celý rozhovor o tranzici, sexualitě a genderu výše.