Senioři často sdílí na sociálních sítích citlivé fotky a videa svých vnoučat. Experti varují před zneužitím

Intimní fotky dětí sdílí na sociálních sítích až 80 procent rodičů. Vyplývá to z průzkumu týmu E-Bezpečí při olomoucké pedagogické fakultě. Stále častěji jsou v tomto směru aktivní i prarodiče. Na rizika jejich chování, jejichž důsledky si lidé často neuvědomují, upozorňují policisté i zmíněný tým E-Bezpečí. Citlivé fotky nebo videa zneužívají pedofilní komunity. Olomouc 13:48 17. ledna 2023

„Mám na Facebooku jenom opravdu přátelé, který znám. Já si myslím, že to je dobře a nemusím se toho dítěte ptát. Příbuzní vidí, jak já stárnu a jak vnouček roste,“ říká hrdá babička Pavlína, která sdílí na Facebooku fotky svého vnoučka zhruba dvakrát do měsíce.

Snímky obnažených dětí tak plní sociální sítě. „Nyní jsme na jednom webovém portálu, který obsahuje velké množství fotogalerii. Zadáme slovo ‚vnouček‘ a hned na první pokus tam máme celou řadu fotografií,“ ukazuje Kamil Kopecký z projektu E-Bezpečí, jak snadné je dostat se během několika sekund k citlivým fotkám dětí. A to je problém.

„Často jsou ty fotografie skutečně velmi odvážné, zachycují obnažené dítě při koupání apod. A senior si myslí, že tu fotogalerii vidí vlastně lidé jenom z jeho okolí, kterým umožní přístup do té dané galerie. Ale to není pravda. Kdokoliv si zadá to klíčové slovo, se do té fotogalerie dostane, protože nejsou tyto fotogalerie v nijak zaheslované,“ vysvětluje Kopecký.

A tady už číhá nebezpečí ze strany pedofilních komunit. „Bohužel se nám stává, že fotografie dětí, které jsou obnaženy, navštěvují tisíce až desetitisíce lidí z celého světa a tyto fotografie se z těch úložišť stahují a zneužívají se k různým jiným aktivitám,“ dodává Kopecký.

Za pravdu dává Kamilu Kopeckému i mluvčí Policejního prezídia Jakub Vinčálek. „Jako Česká republika jsme v mezinárodním srovnání jedním z lídrů v oblasti sdílení nevhodných fotografií vlastních dětí či vnoučat na sociálních sítích. Bohužel rodiče i prarodiče nejsou zatím ještě dostatečně poučeni, aby tyto fotografie svých ratolestí nesdíleli,“ uvádí Vinčálek.

Experti z projektu E-Bezpečí i policisté proto hlavně seniory upozorňují, že fotky a videa malých dětí na sítě nepatří. Předejde se tak případnému bodyshamingu nebo kolování fotek a videí vnoučat po internetu jako součásti pornografické databáze.