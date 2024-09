Špitálníková: Když se syn narodil, čekala jsem lásku. Nestalo se ale nic. Styděla jsem se za to

„Strašně moc jsem se těšila na porod, protože mi okolí říkalo, že až syna uvidím, přijde nával lásky. Nepřišlo nic. Styděla jsem se, že to tam nemám a řešila jsem to v sobě, nemluvila jsem o tom. Chápu, proč je to tak velké tabu, ale pro ženy je důležité, aby tohle mohly někomu říct,“ říká ve speciálním díle Houpaček spisovatelka Nina Špitálníková. Houpačky Praha 13:02 19. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spisovatelka Nina Špitálníková | Foto: Tomáš Berný | Zdroj: Český rozhlas

Ve speciálu Houpaček mluví spisovatelka Nina Špitálníková o tom, jak mateřství jako single máma prožívala. „Strašně dlouho jsem doufala, že otec mého syna přijde. Že se ta situace změní. Nevadilo mi, že jsem sama fyzicky, to je asi každá máma, která je doma s malým dítětem. Chybělo mi ale to sdílení radosti – první krůček, první zub. To partneři sdílejí a je to velká věc. I když mám funkční rodinu a přátele a tohle všechno, tak tohle byly ty dny, kdy jsem plakala. Že to nemůžu s tím druhým sdílet,“ vzpomíná.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kdy a kde našla Nina svoji mateřskou lásku k synovi? Jaké dostávala rady a co všechno neposlechla? Poslechněte si nové Houpačky

„Kojení mi bylo extrémně odporné. Měla jsem pocit, že přicházím i o zbytek mého já a mé sexuality. Vůbec nerozporuju, že je kojení zdravé, ale pro mě bylo strašně náročné. A když jsem tuhle věc vzdala, přišla ohromná úleva, že něco nemusím,“ popisuje Špitálníková.

Na spisovatelčin způsob mateřství a rodičovství má spousta lidí názor, který jí doručuje skrz sociální sítě. „Sítě jsou pro mě fakt zajímavé. Čekala bych, že ženy, které vědí, jak strašně náročné to je, se navzájem podpoří. Ale to se vůbec neděje. Dostávám strašný množství hejtů, že jsem špatná máma, můj syn je chudák. A často jsou od mám, které si něčím podobným taky prošly a dobře vědí, jak je to strašně náročný,“ diví se.

Poslechněte si speciální díl Houpaček s Ninou Špitálníkovou.