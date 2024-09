‚Za měsíce, kdy pečujete o sebe a miminko, i bolestné.‘ Pár si na náhradní mateřství musel půjčit

Pavla letos porodila syna ženy, která nemůže mít vlastní dítě, protože je na vozíku. Pár, kterému dítě odnosila, si musel na náklady spojené s náhradním mateřstvím vzít půjčku. „Je to vyvážení dlouhých měsíců, kdy pečujete o miminko a sebe,“ mluví o finanční kompenzaci náhradní máma Pavla ve čtvrtém díle seriálu Radiožurnálu Odnosím vám dítě. Odnosím vám dítě Přerov 10:30 5. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavla | Foto: Veronika Hlaváčová | Zdroj: Český rozhlas

„K náhradnímu mateřství mě přivedla myšlenka pomoci. Dát někomu ten pocit lásky a odpovědnosti k dítěti,“ vysvětluje Pavla z Přerovska.

Odnosit dítě cizímu páru se rozhodla loni na podzim. Hned po prvním umělém oplodnění otěhotněla a odnosila syna neplodnému páru. Ten si na zaplacení výdajů souvisejících s náhradním mateřstvím vzal půjčku.

„Je to zvláštní pocit, už dopředu víte, že to dítě není vaše. Na druhou stranu je to stejný pocit jako nosit mé předchozí děti. Roste a kope úplně stejně,“ popisuje Pavla.

O možnosti stát se náhradní matkou se Pavla dozvěděla přes sociální sítě. Počítala i s finanční kompenzací. „Je to vyvážení dlouhých měsíců, kdy pečujete o sebe a miminko. Jsou tam určité náklady a také ušlý zisk, kdy byste mohla pracovat, ale nepracujete. Samozřejmě je tam i nějaké bolestné,“ říká Pavla.

Pavle z Olomouckého kraje je přes 40. Říká, že si uvědomuje i zdravotní rizika. Na ně ji upozornila také gynekoložka. Tu plán na odnošení dítěte jinému páru překvapil, ale svou pacientku nesoudila.

Moc lidí o tom nevědělo

Pavla je rozvedená. Má doma dvě děti, s druhým je na rodičovské dovolené, do práce tak nechodila a vzhledem k silnější postavě a volnějšímu oblečení si okolí jejího těhotenství nevšímalo.

„Děti o tom nevěděly. Dcera má tři roky a syn je v pubertě, takže ho maminčino břicho moc nezajímá,“ popisovala tehdy.

S biologickými rodiči dítěte, které nosila, byla Pavla v kontaktu hlavně přes telefon. Pár totiž bydlí stovky kilometrů daleko. Oba jí moc děkovali a byli vděční, že to pro ně dělala.

Finanční kompenzace Odměna pro náhradní matky se většinou pohybuje ve vyšších stovkách tisíc korun a nesmí jít o platbu za dítě, aby nešlo o obchod s dětmi. Náhradním matkám se tak platí třeba ušlá mzda, těhotenské oblečení nebo strava a doprava na těhotenská vyšetření.

Letos v červnu zamířila do porodnice na plánovaný císařský řez a vlastní děti nechala doma na hlídání své matce. Ta jako jedna z mála věděla pravdu o tom, že Pavla nosí dítě jinému páru.

Několik hodin před porodem byla nervózní: „Připravovala jsem se psychicky na bolest a pobyt v nemocnici, protože je to úplně odlišné od domova. Také mohly přijít komplikace. Člověk nikdy neví, co se může přihodit.“ Po několika hodinách Pavla porodila černovlasého chlapce.

„Miminko jsem viděla a byl to hezký zážitek, viděla jsem, že se pěkně usmívá a je spokojené. Bylo to opravdu na chvíli, čas strašně letěl. A mateřský pud se ve mně úplně výrazně neprobudil,“ vzpomíná Pavla.

Dítě si pak přebral biologický otec, který je uvedený v rodném listě. Byl totiž před porodem s Pavlou na matrice, kde podepsali prohlášení o určení otcovství.