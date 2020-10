V noci na neděli se mění letní čas na zimní. ‚Hodina spánku navíc nám neublíží,‘ říká neuroložka

V noci na neděli se vyspíme o hodinu déle. Ve tři hodiny se, kvůli střídání letního a zimního času, posunou ručičky o hodinu zpět – na druhou ranní. „Podzimní střídání je pro nás příjemnější, protože náš biologický rytmus je posunutý tak, že to není přesně 24 hodin, ale trochu déle,“ vysvětluje neuroložka Soňa Nevšímalová z neurologické kliniky 1. LF UK. Praha 17:20 24. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Změna zimního času na letní | Foto: Emanuel Macoun

Z hlediska spánku a toho, jak tělo odpočívá, pomáhá, aby se střídání času úplně zrušilo, jak to ostatně plánuje i Evropská komise, jen se ještě nepodařilo shodnout na tom, který čas to má být?

Určitě ano. Podle mých informací by se to mělo rozhodnout přibližně za rok. A předběžný závěr je, že by si to každá země měla rozhodnout podle sebe. Ale to si myslím, že je těžkou proveditelné. Takže uvidíme, co si pro nás připraví, ale určitě je jeden čas vhodný.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Může změna času způsobovat zdravotní potíže? „Řada studií říká, že ano. Spíše je to ale ten jarní posun,“ tvrdí neuroložka

A jaký čas je tedy pro lidský organismus lepší, zimní nebo letní?

Jak mezinárodní i naše společnosti, které se zabývají spánkem nebo takzvanou cirkadiánní rytmicitou, se shodly, že je lepší standardní čas, kterému se říká zimní. Ten je pro náš organismus příhodnější a fyziologicky vhodnější.

Někteří lidé tvrdí, že mají s posunem času dvakrát ročně problém, že jim trvá, než si zvyknou na tu změnu, na ten nový rytmus. Může to opravdu způsobit nějaké vážnější zdravotní potíže, jak někteří vědci upozorňují?

Je řada studií, které ukazují, že ano. Spíše je to ale ten jarní posun, tedy kdy se nám spánek o hodinu zkrátí. Spánek je pro nás velmi důležitý, obzvlášť nyní v době covidové krize je ta imunita, která se vytváří v průběhu spánku velmi důležitá. Takže ta hodina navíc, ta nám neublíží, ale hodina, kterou si ubereme, ano. Samozřejmě každý posuny snáší jinak podle toho, jestli je ranní nebo večerní typ. Ten podzimní posun budou lépe snášet večerní typy.

Dá se říct, že některé národy změny času zvládají lépe, než my tady ve středu Evropy?

Je to velice individuální. Například v severských státech je velice málo slunečního svitu, takže tam je více i subdepresivních stavů. Naproti tomu v jižních státech, tam je prokázáno, že spánku v noci potřebují méně, ale je tam zase typická odpolední siesta.