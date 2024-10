Jablko, sex, politika a tiramisu

Letošní úroda jablek nepotěší. Jarní mrazíky se s květy ovocných stromů nemazlily a výsledek je žalostný. Byla jsem otrhat jablka na naší zahradě a nic, půl košíku ze tří stromů. Urodilo se jich málo, navíc díky své ceně dlouhodobě patří mezi nejdražší ovoce, a tak se nelze divit, že bývají předmětem sváru, ale nemůže za to jen letošní slabá úroda. Jak k tomu chudák jablko přišlo? Gastroglosa Dagmar Heřtové Praha 9:00 5. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jablečné tiramisu s karamelovou omáčkou a pekanovými ořechy se perfektně hodí k přicházejícímu podzimu | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Jablko sváru

Jablko se stalo symbolem svárů a konfliktů v mytologických příbězích několika kultur. Najdeme to již v řecké mytologii a biblické tradici. Dva z nejznámějších si dovolím připomenout.

V řecké mytologii je příběh o „jablku sváru“ (známém také jako Eridino jablko). Eris, bohyně sváru, nebyla pozvána na svatbu Pélea a Thetidy. Dost ji to tehdy rozhodilo a značně naštvaná hodila zlaté jablko mezi bohyně Héru, Athénu a Afroditu. Na jablku bylo napsáno „té nejkrásnější“. Tím vznikl spor, která z bohyní si jablko zaslouží, což nakonec vedlo k Trójské válce. Trvala deset let a jabloně i tehdy plodily, jako by se nic nestalo.

V biblickém příběhu o Adamovi a Evě v knize Genesis je zmíněno ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého, které bylo zakázáno. V tomto případě bylo jablko zneužito coby symbol zakázané touhy a prvotního hříchu.

Oba příběhy jsem vybrala záměrně, kupodivu ve prospěch jablka. V prvním příběhu asi nehrálo jablko žádnou roli, šlo totiž o obchodní nadvládu, a tedy o žádnou krásu, ale o peníze. Ve druhém případě není vůbec jasné, do čeho se Eva zakousla, ale na jablko se to jednoduše hodilo. Za vše mohlo latinské slovo „malum“, které znamená jak „zlo“, tak „jablko“, a díky tomu začalo být s tímto příběhem spojováno právě jablko.

Jak vidno, jablko je vlastně nevinnost sama.

Jablko v toku civilizací

Jablka měla praktický a symbolický význam v mnoha kulturách. Vzhledem k jejich výživovým vlastnostem a dlouhé trvanlivosti se jablka stala základem stravy pro mnoho starověkých kultur, včetně Řeků, Římanů a Keltů. Byla pěstována po tisíce let a jejich rozmanité druhy byly vyšlechtěny v průběhu staletí.

Jsou však jablka, která se nedají pěstovat. Jde o zlatá jablka. Povídání o Eris nebudu opakovat, protože tentokrát se jedná o jinou dámu. Jmenuje se Idunn a je to bohyně zlatých jablek nesmrtelnosti ze severské mytologie. Měla za úkol jablka střežit a v pravidelných intervalech je bohům rozdávat, čímž zabezpečila jejich nesmrtelnost a věčné mládí spojené se schopností vládnout světu.

Krásná ukázka toho, že se jablka stávají symbolem nesmrtelnosti a věčného života.

Abych byla upřímná, do zlatého jablka bych kousat nechtěla, ale bohové měli velkou motivaci a asi i jiné zuby.

V novověku si jablko zachovalo své místo nejen jako symbol, ale také jako praktický předmět spojený s vědou a inovacemi. Nejvýraznější příklad tohoto spojení lze nalézt u Isaaca Newtona a jeho slavného objevu gravitace, kdy legenda praví, že ho právě padající jablko inspirovalo k formulování gravitačního zákona. Mělo se to stát v létě 1666, slavná jabloň prý rostla v britském Granthamu, v Linconshirském Woolsthorp Manor nebo v Cambridge. Tento příběh ukazuje, jak se jablko stalo nejen součástí každodenního života, ale i inspirací k vědeckým průlomům.

Britská jablka mám ráda, zvláště ta z Kentu, a kdo ví, jestli se občas nezakousnu do „potomka“ slavné Isaacovy jabloně.

Letošní úroda jablek nepotěší, ale situaci zachraňují jablka z dovozu | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Od gravitačního zákona se přenesu ke společnosti Apple; původní logo společnosti z roku 1976 zobrazovalo Isaaca Newtona sedícího pod jabloní. O rok později to už bylo slavné nakousnuté jablko. Ke vzniku loga existuje mnoho teorií, ale nás gurmány zajímá, že tam jablko je a je jedno z nejslavnějších v novodobých dějinách.

Jablko, umění a moc

Jablko se v literatuře často objevuje jako mocný symbol, který může představovat různé aspekty lidské existence: od pokušení a hříchu přes zradu až po poznání a vědomí. Jeho role se mění v závislosti na kontextu a kulturním prostředí, ale v mnoha dílech zůstává spojeno s klíčovými okamžiky, které definují lidské osudy. Díky své bohaté symbolice a univerzální přítomnosti v mýtech a legendách se jablko stalo jedním z nejvýznamnějších motivů v literárním světě.

Já začnu pohádkou o Sněhurce a otráveném jablku, krásné a lákavé jablko je nástrojem podvodu a lži.

Krutě se k jablkům postavil Franz Kafka v povídce Proměna, kdy na proměněného Gregora začne otec házet jablka.

Otrávené jablko sloužilo a slouží řadě autorů kriminálních příběhu jako nástroj vraždy. Z toho všeho vychází závěr, že ačkoliv jablko v literatuře a kultuře často symbolizuje pozitivní vlastnosti, jako je plodnost, zdraví či poznání, v příbězích spojených se zločinem se stává nástrojem podvodu, otravy nebo dokonce smrti.

Musím vzpomenout i jablko, které drží každý správný král v ruce. Většinou půjde opět o zlatou „odrůdu“, která symbolizuje světskou moc, ale i duchovní ochranu a odpovědnost. Když panovník přijímá královské jablko, zavazuje se nejen spravovat své království, ale také dbát o duchovní blaho svého lidu. Kříž na vrcholu koule symbolizuje, že moc, kterou panovník má, pochází od Boha, a že jeho vláda musí být vykonávána s ohledem na božský řád.

Tiramisu místo kávy a likéru vévodí chutě jablek, pekanových ořechů a karamelu | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Jablko to nemá jednoduché a mnohdy je zbytečně zatahováno do věcí, které si jeho přítomnost nezaslouží.

Jako důkaz svého tvrzení použijí dnešní recept na jablečné tiramisu. Je to pochoutka ukazující, že jablko je skvělé ovoce, plné benefitů a rozmanitého využití.

Tento dezert kombinuje chuť jablečného koláče v krémové, vrstvené pochoutce. Cukrářské piškoty jsou namočené v jablečném džusu místo espressa.

Opražené pekanové ořechy dodávají každému soustu máslovou křupavost a karamelová omáčka nejlépe s mořskou z něj dělá jedinečný a lahodný zážitek.

JABLEČNÉ TIRAMISU INGREDIENCE: Jablečná náplň: 600 g jablečného kompotu,

6 ks středně velkých jablek pokud jablečný kompot připravujete doma

1/4 lžičky mleté skořice

špetka soli

1/8 lžičky mletého muškátového oříšku Tiramisu: 225 g mascarpone

470 ml smetany ke šlehání

135 g krystalového cukru

2 lžičky mleté skořice

1 lžička vanilkového extraktu

špetku soli

1/4 lžičky mletého muškátového oříšku

240 ml jablečného džusu nebo jablečného moštu

36 ks cukrářských piškotů)

60 ml karamelové polevy plus trochu na ozdobu

pekanové ořechy na ozdobu (volitelné) POSTUP: Připravte si všechny ingredience. Příprava jablečné náplně: pokud nemáte kompot, oloupejte jablka, odstraňte jadřinec a nakrájejte na plátky. Zalijte vodou, zakápněte citrónem a povařte jen lehce do měkka, jablka se nesmí rozpadat. Vyjměte a okapejte hotová jablka z hrnce. Odložte stranou asi 10 plátků jablek z náplně. Smíchejte zbylou část jablečné náplně a nahrubo rozmačkejte pomocí šťouchadla na brambory. V menší misce smíchejte skořici, sůl a muškátový oříšek v misce a smíchejte s rozmačkanou jablečnou náplní. Dejte stranou trochu zchladit.

Tiramisu se musí nejprve v chladu usadit, a to aspoň čtyři hodiny | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas