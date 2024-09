Zabijácká snídaně? Pečivo s velkým obsahem máslového těsta, tvrdí The Times

Minulou neděli jsem byla pozvána na snídani. Pokud to u vás vzbuzuje rozpaky, tak nejsou na místě, občas na ni zajdeme, zvykli jsme si na ně asi díky častým hotelovým snídaním, které miluji. Objednala jsem si skvělý máslový croissant plněný míchanými vejci s polníčkem a rajčetem, kávu espresso lungo a čerstvý pomerančový džus. Okolo proudily davy turistů, kteří už nemohli dospat, aby jim z Prahy něco neuniklo. Praha 9:00 7. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Prašná brána obestavěná lešením se zahalila do velikého obrazu, který, světe div se, znázorňoval Prašnou bránu. Venku bylo ještě dýchatelno, ale závany horkého vzduchu jsem už musela chladit doobjednanou minerálkou.

Navlhčeným prstem jsem sebrala poslední drobky francouzského pečiva a konstatovala, že si to užívám. Poté jsme se vydali, jak horda východních nájezdníků, do nejbližších knihkupectví, aby knižní kořist ještě navýšila sloupec knih na mém nočním stolku.

Druhý den ráno jsem se tradičně začetla do The Times. Je to můj letitý rituál, i když pozitivních zpráv a dobré nálady ubývá i v tomto vyhlášeném britském deníku. Trendem jsou špatné zprávy, jsou čtenější, a tak jsem se ani nedivila, že tou první bylo konstatování, že croissant není zdravý!

Článek totiž začíná podobně laděným vzkazem: „Denní konzumace máslových jídel, jako je pečivo a koláče, po dobu tří týdnů může zvýšit riziko vážných srdečních problémů!“

Snídaně má v kavárně brzy ráno své kouzlo | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Výsledky studií

Studie dále pokračuje přesně v tom duchu, který z nás nechce nikdy nikdo slyšet a číst. Dobrovolníci, kteří si tři týdny užívali ranní máslové orgie v podobě pečiva typu croissant, se dopracovali ke zvýšení cholesterolu v průměru o deset procent, došlo u nich také k dvacetiprocentnímu zvýšení tuku v játrech, což zvýšilo riziko cukrovky druhého typu a srdečních onemocnění, které mohou způsobit infarkty a mrtvice.

Skvělý zážitek z nedávné snídaně se pomalu začal propadat do chmur. Pro jistotu jsem se podívala na noční stolek, zakoupené knihy ležely na vrcholu pyramidy. Tím jsem se ujistila, že nesním, ale že vše je asi realitou. Změnit by to mohl jenom fakt, že výsledky testů na Oxfordské univerzitě nebyly správné.

Závěry pozorování jsem tedy nijak nezpochybňovala vhledem k tomu, že studie byla představena na konferenci European Society of Cardiology v Londýně, s tak smutným závěrem pro nás.

Prý pokud nepřibíráme, není vyhráno, různé tuky mohou mít drasticky odlišné účinky na naše zdraví v krátkém časovém horizontu. Výsledky naznačují, že strava s vysokým obsahem tuků, tedy nasycených mastných kyselin, jako právě másla, může negativně změnit rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění, i když, raději to zopakuji, člověk nepřibírá na váze.

Ach jo, cožpak se mohu vzdát croissantů? Ano, věděla jsem, že croissant je plný másla, což není zdravé tak jako tak. Vzdát se jich ale nemusím, ještě se mi nestalo, že bych ho měla více než jednou či dvakrát za měsíc. Neberte croissant jako viníka, při testu se klidně mohlo použít jakékoliv jiné pečivo s velkým obsahem máslového těsta.

Když zajedu do Paříže, mám croissant každý den, ale ještě se mi, bohužel, nepodařilo být zde tři týdny v kuse. Navíc ve vzduchu visí otázka, proč má Francie relativně nízkou úroveň srdečních chorob, když nenamazaný croissant při snídani zakusují namazaným croissantem.

Jako jediné vysvětlení mě napadlo, že tento křehký máslový zázrak pochází z Rakouska, a tak se se všemi svými negativními následky necítí ve Francii jako doma a drží se zpátky.

Snídat, nebo ne?

Žijeme v uspěchaném světě, ale i snídaně se dá zrychlit: můžete si ji v základu připravit den předem a ušetřený čas věnovat ráno klidné snídani. Pokud ani to nejde, klidně si ji vezměte s sebou tam, kam spěcháte, a najděte si na jídlo čas. Vždy se to podaří.

I když i tady bychom šli proti proudu, protože většina výzkumů naznačuje, že byste měli snídat do jedné hodiny po probuzení, aby vaše hladina glukózy byla vyvážená. Zásadní je dosáhnout celodenní rovnováhy. Jíst, když máte hlad, je dobré, ale když se naopak záměrně vyhladovíte, můžete se začít přejídat a později toho litovat.

Ke croissantu jsem si dala kávu, čaj nebo pomerančový džus | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Tím chci naznačit, že snídat by se mělo, ale když snídani jednou vynecháte, nic se neděje. I když prý platí pravidlo, že ráno jíme jako císař, v poledne jako král a večer jako žebrák. Snídaně tak má pověst nejdůležitějšího jídla dne, ale kdeže ta loňská pravidla jsou…

Snídaně je důležitá, ale není nejdůležitějším jídlem. Jisté však je, že snídat se má. Pokud v tomto tvrzení najdete nepřekonatelné rozpory, buďte si jisti, že tomu tak není.

Lepší však je, když doplníte zásoby hned po ránu, vaše tělo může okamžitě začít tuto energii znovu využívat. Jste automaticky fit, soustředěnější a aktivnější, alespoň já to tak na sobě pozoruji.

Pokud nesnídáte nebo jíte příliš málo, vaše tělo musí spalovat energii, kterou nemá. To nejen zpomaluje váš metabolismus, ale také to není z dlouhodobého hlediska dobré pro vaše svaly.

Vše s rozumem

Vrátím se k francouzskému pečivu. Doufám, že jsem tímto atakem na croissanty nepoškodila už tak dost nachlazenou francouzskou ekonomiku, zvláště její gastronomii. I v tomto případě platí všeho s mírou, a jak vidno, ani Francouzi to s pečivem nepřehánějí.

Uznejte sami, kdo by se každé ráno cpal máslovými croissanty, koláčky či sušenkami, když existuje tolik jiných lákadel, jako je ovesná kaše, jogurty, švédský knäckebröd, avokádové máslo na toastu, müsli, vajíčka naměkko a jiné stejně chutné pamlsky. Klidně i kvalitní dietní párek a jednou za 100 let i plnou anglickou snídani. A proč ne?

Másla je hojně nejen v croissantu, ale servíruje se s dalším máslem a marmeládou | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Jako vždy, jde o zdravý rozum, který tak udržuje zdravé tělo.

A úplně na konec, jak jsme ke snídani přišli? České slovo snídaně má původ ve slově jíst, lépe řečeno sníst, a po vzoru večeře je ženského rodu.

Zase máme prsty skoro ve všem.

‚Mastná zvrhlost‘

Kupodivu článek v deníku The Times rozčeřil létem ukolébanou novinářskou hladinu. Hugo Rifkind v Timesech vzápětí reagoval slovy: „Ta mastná francouzská zvrhlost musí jít! Snížíme náklady NHS, zachráníme naše děti a naše játra.“

Záměrně přehnaná reakce, je mi jasné, že nově vládnoucí labouristé croissant nezakáží. Ovšem na venkovní místa před puby, vyhrazené pro kuřáky, na ty si troufnou. Že je to další poprava už popravené anglické hospůdky, je asi každému jedno.

Já jsem zarputilá nekuřačka a každý závan z cigarety při obědě v restauraci mě kdysi dokázal rozzuřit, ale kouření venku před hospodou chápu. K některým chlapům a i dámám to prostě patří.

Nemáte někdy pocit, že vlády přestávají sloužit, ale zakazovat?

Navíc ráno jsem šla na pracovní snídani a mimo jiné také si vyfotit snídaňový croissant. Přinesli ho se dvěma velkými pláty másla. Věřím, že taková kombinace může být při pravidelné konzumaci opravdový zabiják.