Příběh plný bublinek. ‚Šampaňské je především ceremonií,‘ říká tvrdohlavý vinař

Za pár dní se rozloučíme se starým rokem a budeme vítat nový rok 2025. K půlnočnímu přípitku se tradičně volí šampaňské, což je krásný, řekla bych šumivý a jiskrný zvyk. Starý rok vyšuměl a nový rok potřebuje právě onu jiskru, aby zahořel už od první sekundy svého vymezeného času. Gastroglosa Dagmar Heřtové Praha 9:00 28. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za chvíli je Silvestr. Klidně si připijeme třeba právě vínem z oblasti Champagne | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Sklenka je dopita, začnou se pronášet první blahopřání a dávat polibky, pípají spršky esemesek a telefonátů, nálada je skvělá a šampaňským domům, produkujícím úžasná šumivá vína, začíná další rok plný zaběhlých rituálů.

My zajdeme do vinařství v Anglii, kde se mluví především francouzsky a o kterém jsem se dočetla v The Times. Francouzsky mluvících vinařství je v Anglii daleko víc, ale jen jedno právě teď slaví.

Od založení po první doušek

Vinice Domaine Evremond byla založena v roce 2015, kdy Pierre-Emmanuel Taittinger učinil odvážný krok a založil první šampaňský dům, který koupil půdu v Anglii. Tedy přesněji v Kentu, v oblasti známé jako „zahrada Anglie“, konkrétně poblíž malebné vesnice Chilham. Tato lokalita byla vybrána díky své jedinečné křídové půdě, která sdílí geologickou podobnost s oblastí Champagne.

Na vinici o rozloze 62 hektarů byly vysazeny tradiční odrůdy používané pro výrobu šampaňského – chardonnay, pinot noir a pinot meunier. První vinice byly osazeny v roce 2017, od té doby proběhly čtyři „plnohodnotné“ sklizně.

Pokud si správně kladete otázku, jak vinice ke svému názvu přišla, ráda vám odpovím. Jméno Domaine Evremond odkazuje na Charlese de Saint-Denise, Sieura de Saint-Évremond, francouzského vojáka, básníka a filozofa, který v 17. století přinesl na anglický královský dvůr vína z oblasti Champagne. Saint-Évremond byl blízkým přítelem krále Karla II. a stal se jediným Francouzem pohřbeným v Poets’ Corner ve Westminsterském opatství.

Bublinky se hodí na Silvestra i z jiných oblasti, třeba italské Prosecco | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Pierre-Emmanuel Taittinger zvolil tento název jako symbol kulturního spojení mezi Anglií a Francií. Jméno bylo zaregistrováno rodinou Taittinger ještě před zahájením projektu, což ukazuje, jak pečlivě byl tento krok naplánován.

Šampaňské bez politiky

Mně je hodně sympatické, jak pan Taittinger chápe politiku. Dalo by se dokonce říct, jak ji nechápe. Při zahájení svých aktivit na britské půdě pronesl: „Jsem velmi evropský a rozhodně považuji Anglii za součást Evropy; je součástí mého srdce. Moje Evropa je Evropou kultury, Evropou národů. Jsem obzvláště hrdý na Evremond, protože ukazuje, že pro nás Brexit nehraje roli, když spolupracujeme s milovanou zemí.“

On je to vůbec muž, který by měl být příkladem pro mnohé podnikatele. V roce 2005 prodala širší rodina Taittingerů podnikový konglomerát hotelů, nemovitostí i vinic s výrobními linkami a zkušenostmi nabytými během staletí. Rodinné vlastnictví šampaňského domu sahalo 90 let zpět, kdy rodina získala 300 let staré vinařství Forest-Fourneaux. Některé sklepní prostory však pocházejí ještě z dob Římanů a dodnes se používají k uskladnění nejlepších šampaňských.

Naštvaný a rozhořčený Pierre-Emmanuel Taittinger po prodeji pronesl: „Byli jsme jen jménem, stali jsme se značkou! Značkou, známou po celém světě pro svou konzistenci a kvalitu. Když otevřete naše víno, je to, jako když řídíte BMW nebo Audi – máte jistotu.“

Na Silvestra či na jinou oslavu se hodí i jiná šumivá vína | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Tvrdohlavý vinař přesvědčil bankéře a získal finance ke zpětnému odkupu svého milovaného vinařství. Po převzetí kontroly nad vinařskou značkou Taittinger nechtěl zůstat ve vedení dlouho, bylo mu 65 let a věděl, že pokračovat dál by byla stejná chyba, kvůli které se předtím rodinný majetek rozprodal. Mohla za to únava a ztráta elánu. Do pozice prezidenta byla jmenována jeho dcera Vitalie a syn funguje jako jeden ze dvou generálních ředitelů.

Nová prezidentka rodinné firmy nezapomínala na zkušenosti, které rodina získala. „Můj strýc Claude vždy říkal, že šampaňské je něco, co lidé pijí možná dvakrát ročně. Na to bychom nikdy neměli zapomenout. Naše šampaňské stále nese naše jméno, rodinné jméno, takže musíme zajistit, aby bylo velmi dobré. To je záruka pro všechny naše zákazníky,“ řekla.

Přežitý skandál

Pierre-Emmanuel v minulosti přirovnal šampaňské k viagře a zmiňoval, že milenka Ludvíka XV. tvrdila, že dělalo krále „mnohem lepším milencem“. V roce 2016 v rozhovoru pro Irish Times prohlásil: „Jsem placen za to, že piji, jím a občas miluji – a samozřejmě piji vynikající šampaňské.“

Vánoční stůl s polévkou z netopýrů, s krví soba nebo pochoutek z KFC…a co dál? Číst článek

Asi bral své „povolání“ moc doslova, až se kvůli tomu ocitl před soudním sporem, který nebyl dobrý ani pro něj, ani pro značku, kterou opět vzkřísil. Bývalá účetní, se kterou měl údajně vztah, ho obvinila z konzumace velkého množství šampaňského a návštěv sexuálních klubů v Paříži. Žena údajně pronásledovala Taittingera s nožem a vyhrožovala, že mu uřízne penis.

To by asi bolelo víc než nedávná ztráta rodinného vlastnictví, která byla zažehnána úvěrem; v tomto případě by mu asi byl úvěr málo platný. Ale pryč od bulváru, jenom jsem chtěla ukázat, jaké zázračné vlastnosti šampaňské víno má, ale jak i ono musí být pod kontrolou.

První „ovoce“ roku 2025

První víno z Domaine Evremond, projektu šampaňského domu Taittinger v anglickém Kentu, dosud nebylo uvedeno na trh. Plánované uvedení jejich první šumivé cuvée, označované jako Classic Cuvée NV, je naplánováno na březen 2025. Toto víno bude dostupné ve Spojeném království přibližně za 50 liber (cca 1500 korun).

Vzhledem k tomu, že víno ještě nebylo oficiálně uvedeno na trh, nejsou k dispozici hodnocení odborných degustátorů. Ovšem pan Taittinger už ví své a prohlašuje, že víno bude elegantní a skvělé, jako všechno z jejich produkce.

Ví, o čem mluví, neboť jeho největším potěšením je stále denní sklenka šampaňského. „Šampaňské je především ceremonií,“ říká. „Je to jako motýlek života.“ A pro nás všechny má radu k nezaplacení, i když její naplnění si zaplatit musíme. „Obzvláště když jste starší, je dobré mít jisté předsevzetí. Mít vždy půllitrovou láhev šampaňského v lednici. Moje babička, která se dožila 103 let, ji tam vždy měla.“

Za chvíli je Silvestr. Klidně si připijeme třeba právě vínem značky Taittinger nebo jakýmkoliv jiným pravým šampaňským. K tomu vám přeji povedený rok 2025 a uváženě vybraná předsevzetí… Třeba pravidelné čtení mých gastroglos. Hodně zdraví.

(Napsáno na Štědrý večer, mezi obalováním a smažením řízků, koulením játrových knedlíčků a přípravou svátečního stolu. Za podpory sklenky šampaňského. Musí být krásné dožít se ve zdraví více než sta let.)

První vino z Domaine Evremond, projektu šampaňského domu Taittinger v anglickém Kentu, dosud nebylo uvedeno na trh | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas