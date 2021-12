Doporučení k vakcinaci podporujeme, ale vláda s naší účastí na očkování nepočítá, říká gynekolog Dvořák

Těhotné ženy by se měly podle lékařů nechat co nejdřív očkovat proti Covidu-19. Hlavně jeho nejrozšířenější varianta delta je pro nastávající matky nebezpečná. Onemocnění může způsobit špatný vývoj plodu, předčasný porod, hrozí i úmrtí nenarozeného dítěte. Vakcínu proti koronaviru doporučuje těhotným Česká vakcinologická společnost i gynekologové. Hostem Radiožurnálu byl předseda České gynekologicko-porodnické společnosti Vladimír Dvořák. Rozhovor Praha 16:49 2. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování proti covidu (ilustrační fotografie) | Foto: Robin Utrecht | Zdroj: Reuters

Gynekologicko-porodnická společnost očkování proti koronaviru těhotným doporučuje. Existuje u těhotných vyšší riziko komplikací spojených s nemocí Covid -19? Případně proč tomu tak je?

Obecně vzato u mladé ženy je riziko vážného průběhu onemocnění COVID-19 poměrně velmi nízké. Podobně u těhotných. Nicméně je pravdou, že u mladé zdravé těhotné je to riziko těžkého průběhu infekce přece jen o něco vyšší než u ženy netěhotné, zejména proto, že to těhotenství samo o sobě klade už nároky na ten organismus žen.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Riziko vážného průběhu covidu hrozí zejména v pozdějších fázích těhotenství, které kladou vyšší nároky na organismus ženy, upřesňuje gynekolog Vladimír Dvořák

Co vakcína? Skutečně nemůže plod nějak ohrozit?

Zatím nemáme data ani od nás, ani ze zahraničí, že by vakcíny byly pro plod nebezpečné. Nějaké závažné reakce po vakcinaci jsou sice popisovány, ale jsou skutečně raritou.

Jak se projevuje covid u neočkovaných těhotných pacientek?

Já bych řekl, že popisů covidové infekce je už celá řada. V naprosté většině je ten průběh bezpříznakový nebo jenom s velmi mírnými příznaky. Těch těžkých příznaků u mladých zdravých jedinců je velice málo.

V jaké části těhotenství hrozí, že bude mít onemocnění COVID u ženy vážný průběh? Co říkají data?

Prakticky v každé fázi těhotenství, ale zejména v těch pozdějších fázích, kdy to těhotenství přece jen klade vyšší nároky na organismus ženy.

Za týden milion očkovaných. Do výzvy Lékaři pomáhají Česku se za první den přihlásilo 326 lékařů Číst článek

A v jaké fázi těhotenství je tedy pak nejvhodnější doba pro očkování proti koronaviru?

Teď je docela obtížné o tom mluvit, protože popravdě řečeno, ty osoby, které vakcínám věří a které si myslí, že ta vakcína je pro ně prospěšná, už vakcinovány jsou. A teď, když se na nás obracejí média a další subjekty, abychom přesvědčovali gravidní, aby se nechali očkovat, tak to jsou většinou ty, které to očkování odmítají apriori anebo jej nepovažují pro sebe za přínosné. Představa, že tento člověk, když otěhotní, bude k té vakcíně vstřícnější, je poměrně naivní.

Takže z našeho hlediska samozřejmě, když se nás ženy ptají, jestli mohou být vakcinovány, odpovídáme, že mohou být vakcinovány už v prvním trimestru. Vakcinologové to doporučují a i zahraniční velice renomované subjekty to doporučují. Ale zájem nelze očekávat příliš velký, protože ta vakcína je u nás dostupná už dlouho a ti, kteří chtěli být očkováni, už byli.

Dětští praktici by měli mít vakcínu proti koronaviru od 16. prosince, registrace začne o tři dny dříve Číst článek

A ještě je tu další velká komplikace. Když se ptají ženy gynekologů, jestli je naočkují, tak gynekologové nemohou očkovat v České republice, i když nabízíme naši účast už léta. Naposledy jsem to řešil na ministerstvu v úterý. S gynekology se nepočítá a ženy to příliš nechápou. Některé do těch velkých očkovacích center musí cestovat docela dlouho a ani se jim tam moc nechce.

Někteří gynekologové svým pacientkám ale stále očkování nedoporučují. Budete vydávat nějaké jasné stanovisko, aby lékaři postupovali jednotně?

Lékaři by rádi postupovali jednotně, ale zatím jim bývá doporučeno, že když se chtějí podílet na vakcinaci, tak mají jít do nějakých očkovacích center a do nemocnic. To můžou lékaři primární péče v první linii dělat dosti obtížně. A když se jich ta žena zeptá, jestli může být očkována, a on řekne ano, najděte si nějaké očkovací centrum, tak to není odpověď příliš přátelská.

Doporučení k vakcinaci už bylo vydáno opakovaně a to, že ho podporujeme, to je pravdou, ale to, že vláda ani jiné subjekty s účastí gynekologů na vakcinaci nepočítá, to je taky pravda.