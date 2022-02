Respirátory neperte a po osmi hodinách vyměňte za nový, radí expert z výzkumného ústavu

Uvnitř budov stále platí povinnost nosit respirátory. Při nasazování bychom měli mít vždy čisté ruce. Důležité je si ho upravit tak, aby po nasazení nebyla žádná mezera mezi ním a obličejem. Při sundávání bychom se neměli dotýkat přední části, dobré je tak vše zvládnout pouze díky gumičkám, které si dáváme za uši. Praha 21:25 6. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít respirátory v metru, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V aktuálně platném mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví se uvádí, že k zajištění nejvyšší možné ochrany dýchacích cest byly určeny respirátory bez výdechového ventilu, které mají účinnost 94 procent dle příslušných norem. Ministerstvo také uvádí například označení FFP2, FFP3, KN95 a KN99.

„Na výrobku vidíte název výrobce, testovací normu a třídu. A za nimi jsou ta kouzelná písmena NR, nebo R, což znamená znovu použitelné, nebo ne,“ vysvětluje Jiří Tilhon, vedoucí oddělení zkušebnictví a certifikace z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Zdůrazňuje, že označení NR je znovu nepoužitelný respirátor.

Většina používaných jednorázových respirátorů chrání osm hodin, tedy jednu pracovní směnu.

V běžném životě, kdy si je nasazujeme třeba při cestě hromadnou dopravou, nebo když jdeme do obchodu, tak bychom se měli snažit čas nasčítat a pak respirátor vyměnit za nový.

Když ho nemáme nasazený, tak by měl být pokud možno na čerstvém vzduchu, případně ve volné kapse, ale musíme dát pozor na to, aby se povrch neodřel. Nikdy by neměl být špinavý a není vhodné ho ukládat do igelitového sáčku.

Praním můžete respirátor znehodnotit

Podle odborníků z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce ale nějaké čištění nebo desinfikování respirátorů není možné. Praním nejenže neprodloužíme životnost, ale paradoxně ji zkrátíme. Případně respirátor zničíme a ztratí ochranné vlastnosti úplně.

Dle expertů stoprocentně nepomáhají ani různé UV lampy, protože ozáří jen povrch, ale neproniknou dovnitř respirátoru. Takže nejjednodušší a nejbezpečnější zkrátka je respirátor pravidelně měnit za nový.

Použitý respirátor pak patří do komunálního odpadu.

Nejlépe v sáčku, který se pevně zaváže. Sáček pak dát do pytle se směsným komunálním odpadem a také ten zavázat. Tím se dle ministerstva životního prostředí zabezpečí náhodné rozvázání uzlu a jsou tak maximálně chránění všichni, kteří následně s odpadem zacházejí.

Respirátor bychom nikdy neměli dávat do popelnic nebo kontejnerů na tříděný odpad.

Celou rubriku s Ondřejem Vaňurou najdete v audiozáznamu. Své dotazy můžete posílat na e-mail covid@rozhlas.cz.