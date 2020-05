Je potřeba měřit jiný parametr, zpochybňuje výsledky studie promořenosti vakcinolog Beran

Studie kolektivní imunity odhalila velmi nízký počet nakažených nemocí covid-19 v české populaci. Pohybuje se v řádech jednotek promile. Ředitel Centra očkování a cestovní medicíny Jiří Beran upozorňuje pro Český rozhlas Plus, že studie nezachycuje lidi s bezpříznakovým průběhem nemoci. Praha 19:50 6. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel Centra očkování a cestovní medicíny Jiří Beran | Foto: Milan Baják | Zdroj: Český rozhlas

„V tuto chvíli výzkumníci zachytili z 27 tisíc provedených testů jen 107 osob, což je relativně strašně málo, ale vypovídá to o tom, že depistážní opatření, tedy vyhledávaní kontaktů hygieniky, byla provedena velmi dobře. Hygienické stanice nám zachytily téměř všechny kromě 0,4 případů covidu-19. To je naprosto úžasný úspěch,“ říká profesor epidemiologie v Interview Plus.

Poslechněte si celý rozhovor Veroniky Sedláčkové s vakcinologem Jiřím Beranem

Kdyby výzkumníci měřili správný parametr bezpříznakového průběhu, museli by se podle něj dobrat k úplně jiným výsledkům. „Na to, aby bylo možné sledovat osoby, které onemocnění prodělaly bez příznaků, se musí jako parametr vnímat celulární (buněčná) imunita, která brání množení viru v buňce,“ vysvětluje.

„Zúčastnil jsem se sledování, které zorganizovali mezi sebou stomatologové. V tuto chvíli je tam vyšetřených 400 osob a pozitivitu protilátek má přibližně 14 %, což odpovídá realitě. Znamená to, že 14 % se setkalo s virem a tito lidé velmi dobře zareagovali s celulární imunitou. Kdybych to měl vztáhnout na celou populaci, v tuto chvíli by to znamenalo, že je tady 1,4 milionu lidí, kteří byli v kontaktu s virem a nemusí se toho už obávat,“ popisuje vakcinolog.

Může přinést uvolňování opatření novou vlnu epidemie? „Jsem optimistický. Naši lidé jsou disciplinovaní, a pokud budou dodržovat základní opatření, tak k přenosu dojde úplně minimálně. Nebojím se, že by tady bylo pozitivních nějak podstatně víc,“ věří.

Chybí výrobní kapacity

Vláda tento týden oznámila, že se Česko snaží vyvinout vlastní vakcínu. „Jsem k tomu projektu jako celku skeptický,“ přiznává Beran s tím, že plán naráží na dva problémy. Jako první zmiňuje typ očkovací látky, která podle něj nemá větší naději na úspěch z hlediska imunitního systému.

„Je to použití inaktivované vakcíny. Tento typ povede k tomu, že bude vytvářet jenom protilátky. Ty my ale nepotřebujeme, my potřebujeme podpořit celulární imunitu, aby udržela virus uvnitř buňky. K tomu slouží jiné typy očkovacích látek, které jsou velmi podobné látce vyvíjené v poslední době proti ebole. Šel bych tedy cestou této vektorové vakcíny,“ vysvětluje.

Druhým problémem je nedostatek výrobních kapacit. „Nemáme kvalitní produkční linky, kde by se mohly vakcíny vyrábět, které mají schválenou dobrou výrobní praxi třeba Státním ústavem pro kontrolu léčiv… Ale i když jsem skeptický, tak bych to nezatracoval, protože metody, které se instituce při vývoji očkovací látky naučí, se dají v budoucnu využít proti jiným virům a pandemiím,“ dodává vakcinolog.

Testování vakcíny

Na vývoji vakcíny pracuje po celém světě asi stovka týmů. Některé z nich už začaly testování na lidech. Pokud nebude mít Česko vlastní vakcínu, dostane se k ní v zahraničí?

„Nebude to asi okamžitě, kdy se začne vyrábět, ale třeba po několika měsících. Nemůžeme ale počítat s tím, že lidé z běžné populace budou ti první, kteří budou imunizováni. Pokud se naší vládě a ministerstvu zdravotnictví podaří zajistit několik tisíc dávek vakcíny, primárně budou imunizovány osoby s chronickým onemocněním,“ míní.

Výhodou by podle Berana bylo zapojit se do testování vakcíny vyvíjené v zahraničí. „Myslím, že vývoj očkovací látky bude kopírovat vývoj vakcíny proti ebole. Tu na začátku vyvíjely drobné farmaceutické společnosti, od nichž to pak koupily velké nadnárodní společnosti,“ naznačuje.

Nemůže se kvůli velkému spěchu při vývoji vakcíny objevit víc nežádoucích účinků? „Neobávám se, že by nás moderní technologie, které by měly být použity při výrobě očkovací látky, mohly nějakým způsobem poškodit,“ myslí si profesor epidemiologie Jiří Beran, ředitel Centra očkování a cestovní medicíny.

Celé Interview Plus Veroniky Sedláčkové najdete v audiozáznamu.