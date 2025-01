Výduť břišní aorty má pomoci odhalit screening. Je hlavně pro muže od 65 do 67 let, popisuje odborník

Velmi nebezpečné onemocnění, které může skončit i fatálně - to je výduť břišní aorty. V Česku teď začal pilotní screeningový program, který má onemocnění u mužů mezi 65. a 67. rokem odhalit včas. Pokud se do něj zapojí, pošlou je praktici na jednoduché ultrazvukové vyšetření. „Onemocnění je bezpříznakové,“ říká pro Radiožurnál k výduti břišní aorty předseda České společnosti intervenční radiologie Martin Köcher. Rozhovor Praha 12:48 16. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku od 1. ledna odstartoval nový pilotní program zaměřený na screening výdutě břišní aorty (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Proč jsou do tohoto screeningu zařazení muži pouze ve věku 65 až 67 let?

Souvisí to s četností tohoto onemocnění. Muži jsou zařazeni proto, že četnost tohoto onemocnění několikanásobně u nich přesahuje četnost onemocnění u žen. A proč ve věku 65 až 67 let je proto, že v tomto věku je to onemocnění relativně nejčastější.

Jsou u výdutě břišní aorty nějaké příznaky, které může pacient pociťovat?

V podstatě je onemocnění bezpříznakové, může se hlásit bolestí v břiše nebo v zádech.

Nicméně to jsou vzácné situace a většinou, pokud není pacient dispenzarizován, není sledován, dochází k ruptuře akutně a většinou ke smrti.

Co se bude dít v případě, že ultrazvuk prokáže u pacienta výduť břišní aorty?

To je jednoduché. Praktický lékař odešle toho pacienta do kardiovaskulárního centra, kde pacient bude dispenzarizován.

Buďto bude velikost výdutě aorty natolik velká, že bude pacient operován. Může být operován buďto chirurgicky nebo endovaskulárně. Anebo bude sledován a budou ovlivňovány v rámci dispenzarizace rizikové faktory, což je ateroskleróza a vysoký tlak. A samozřejmě se budeme snažit pacienty přesvědčit o tom, pokud jsou kuřáci, protože toto je nejzávažnější rizikový faktor, aby přestali kouřit.

Můžete popsat, o co vlastně jde - výduť břišní aorty?

Je to degenerace cévní stěny hlavní tepny v našem organismu. Průměr tepny se rozšiřuje a tím, jak se rozšiřuje, vzniká povrchové napětí. A tepna může prasknout, což je v podstatě to, čemu chceme zabránit.

Jak často se s tímto onemocněním setkáváte?

Na naší klinice a na našich odděleních ve Fakultní nemocnici v Olomouci se setkáme se zhruba 200 až 300 pacienty ročně. Nicméně operováno je zhruba asi 50 až 70 pacientů ročně. Ostatní jsou dispenzarizováni.

Jak velkou očekáváte účast v tomto screeningového programu?

Uvidíme. Bylo by ideální, kdyby se minimálně 80 procent oslovených mužů účastnilo screeningu aneurysmatu abdominální aorty.

Jaký vliv má při vzniku tohoto onemocnění genetika? Měli by se třeba lidé, kteří mají nemoc v rodině, nechat vyšetřit třeba ještě před 65. rokem?

Určitě genetické faktory jsou pro toto onemocnění rizikovým faktorem. A pacienti, kteří mají v přímém příbuzenstvu onemocnění výduť aorty, případně rupturu, by se měli nechat preventivně vyšetřit.

Jenom tedy zopakuji, že v případě prasknutí výdutě může nemoc skončit i smrtí. Vy už jste to tady naznačil. Kouření je problém. Možná bychom mohli říct ještě, jak se preventivně dalšími kroky vyhnout tomuto zdravotnímu problému.

Samozřejmě léčit vysoký tlak, léčit aterosklerózu, preventivně se nechat vyšetřit při té genetické zátěži.

Takže pokud budeme sami požadovat preventivně vyšetření, i když nejsme v tom screeningovém věku, tak můžeme.

Ano, můžete.

Výduť břišní aorty | Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví